Grado | madre e figlio morti nell' incendio della loro abitazione

Grado - madre e figlio muoiono asfissiati dal fumo nel loro appartamento in fiamme : Terribile morte per madre e figlio in un appartamento in fiamme in via Riva Foscolo, a Grado , Gorizia, . Si chiamavano Elida Iussa, di 87 anni e il figlio Roberto Corbatto, di 51. L'allarme è ...

Incendio in una casa a Grado : morti madre e figlio : Il rogo è scoppiato attorno a mezzanotte e mezza in una villetta di Riva Foscolo. Ad aver perso la vita sono una donna di 87 anni e il figlio 51enne. Indagini in corso sulle cause

