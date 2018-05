GQ Sun | Alimentazione del futuro | come sarà il cibo che verrà

gqitalia

(Di domenica 13 maggio 2018) Dieta del martedì: bistecche in fibra di cocco e cosciotti di pecora Dolly. Spesa del giovedì: in consegna con il selfdriving. Integratore della domenica: moringa, il superfood degli alberi che non bevono. Succederà da qui al 2100, quando gli abitanti della terra saranno 11,2 miliardi, calcola al ribasso il World Population Prospects dell’Onu. Chi darà da mangiare a tutti? E soprattutto: che cosa? Carne prodotta senza allevamenti e macelli, ortaggi cresciuti sulle pareti dei grattacieli, bevande in biolattine che si degradano inper pesci. Ci stanno lavorando urban planner esperti di genetica, hydrologist specializzati in chimica e food designer che hanno studiato biologia. Fullscreen01/03 - La Wageningen University & Research, a sud-est di Amsterdam, è il principale istituto di ricerca agricola del mondo. L’Olanda è il secondo esportatore internazionale di alimenti dopo gli ...