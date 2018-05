: .@marcmarquez93 vince in solitaria e vola in testa al Mondiale! ???? Secondo podio consecutivo per 'The Maniac' ???? 4°… - SkySportMotoGP : .@marcmarquez93 vince in solitaria e vola in testa al Mondiale! ???? Secondo podio consecutivo per 'The Maniac' ???? 4°… - CybFeed : #News #Gp Spagna: vince Hamilton,Vettel quarto - CittadiSalerno : La Ferrari sempre più in affanno... -

Arrivo in parata delle Mercedes,concheautorevolmente il Gp die allunga il vantaggio in classifica iridata. Dietro a Bottas è Verstappen a occupare l'ultimo gradino del podio., che si ferma due volte ai box (contro la sosta unica di tutti gli altri team), 5° Ricciardo. Subito dopo lo start, Grosjean provoca un mega-incidente (ne fanno le spese Gasly e Hulkenberg).aveva già preso la seconda piazza e la tiene fino al 2° pitstop. Problemi tecnici per Raikkonen, che si ritira al 26° giro.(Di domenica 13 maggio 2018)