Governo : ok M5S-Lega a 15 punti programma : Potrebbero essere aggiunti, si apprende dalle stesse fonti, ad esempio il tema del tagli agli sprechi della politica e della spending review o un punto ad hoc sulla meritocrazia. L'obiettivo, almeno ...

Governo Lega-M5s - Casalino : “Abbiamo affrontato 15 punti - ne mancano 5. Vogliamo chiudere oggi” : “Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati e adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio perché Vogliamo chiudere oggi, potremmo anche non farcela. Ci sono ancora tante cose su cui discutere”. Lo ha detto il portavoce del M5S Rocco Casalino al suo arrivo al Pirellone, a Milano, per la seconda giornata di tavolo tecnico tra Lega e pentastellati per la stesura del ‘contratto per ...

Governo. Lega e M5s al lavoro : ok all'accordo potrebbe arrivare oggi. Incertezza su premier : L'appuntamento, all'indomani del primo round, è ancora a Milano e l'obiettivo dichiarato dai leader delle due forze politiche, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è di presentarsi al Quirinale con l'accordo sul 'Contratto per il governo del cambiamento'

Governo M5s-Lega - è populismo all’italiana. Come reagisce l’economia mondiale : Se l’alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si fosse verificata nel 2013 avrebbe causato un terremoto in tutta Europa: è quello che si mormora nelle più grosse piazze affari. Oggi, invece, tutto sembra tranquillo. Il motivo? Dal 2013 il contesto finanziario ed economico in cui l’Italia si muove all’interno dell’Europa unita è mutato e nessuno ha ben capito se le promesse e le riforme annunciate nella campagna elettorale dai due leader fanno ...

Governo - Sgarbi : “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio : “Ho vissuto giornate di profonda irritazione con il gruppo di Forza Italia. Io gli ho detto che la riabilitazione è automatica, se non è intervenuto un crimine grave, ed era automatica. Ma i peggiori sono quelli di Forza Italia che gli hanno fatto credere che non gli arrivasse. Certo che arrivi adesso è una beffa del destino per la macchina indietro rispetto a quello che ha fatto fare a Salvini e Di Maio. L’accordo tra Di Maio e ...

Governo M5S-Lega - resta il nodo del premier. Salvini contesta i moniti di Mattarella : Ancora nessun nome condiviso sul tavolo per la casella della premiership. Ma la trattativa per il Governo giallo-verde ha fatto registrare qualche progresso rispetto allo stallo di venerdì. Più sul fronte tecnico - è stato raggiunto l’accordo sui primi dieci punti della bozza di «contratto di Governo» - che su quello politico, cruciale, che riguarda la scelta del premier...

FINANZA & MERCATI/ La verità dietro la calma piatta sul Governo M5s-Lega : Sembra che i MERCATI non stiano reagendo male all'ipotesi di un governo Lega-M5s in Italia. In realtà non è il caso di illudersi, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia, di U. BertoneM5s-Lega & FINANZA/ Deficit, fiscal compact e dazi: sarà scontro con l'Europa?, int. a M. D'Antoni

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - immigrati e sicurezza. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo legge Fornero e reddito di cittadinanza, temi che saranno affrontati domenica insieme a lavoro e salario minimo. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di ...

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - pensioni e immigrazione. Salvini : accordo sui punti chiave : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede una ventina di punti, con un sostanziale accordo su tasse, legge Fornero, sicurezza e reddito di cittadinanza. Il leader del Carroccio: impegno a rivedere i trattati Ue. Nuovo confronto a partire da domenica mattina...

