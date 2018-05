Governo | Travaglio | “Pd? Vergogna | sono i padrini di battesimo di questo esecutivo

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : l’impossibile Governo neutrale e il finto passo di lato di B. : E’ vero che l’eventuale governo Di Maio-Salvini non prevede la presenza di Silvio Berlusconi che è stato finalmente archiviato? E’ vero, inoltre, che se fallisce il governo Di Maio-Salvini e arriva il governo del Presidente, questo sarà un governo neutro? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 26esimo appuntamento di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. Su piattaforma e ...

Governo - Travaglio : “Salvini e Di Maio? Non si credano più furbi di Berlusconi. Si guardino il film di Sorrentino” : “Berlusconi? Con lui è impossibile rinnovare l’Italia ed è impossibile intaccare quegli interessi criminali, lobbistici, corporativi che hanno sempre trovato protezione sotto le ali di Berlusconi e di un pezzo del Pd“. Sono le parole di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, nel corso di Otto e Mezzo (La7). “La Lega e il M5S sono i due partiti più estranei a un certo mondo di lobby” – continua ...

Travaglio : “Berlusconi fuori da Governo M5s-Lega? Bisogna aspettare nome premier e ministri per capire se è così” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7) si sofferma sull’accordo di governo tra M5s e Lega e sul via libera di Berlusconi. E puntualizza: “Siamo davanti a un ossimoro. E’ evidente che c’è qualcosa che non ci viene detto. Per quale motivo Berlusconi per due mesi ha sparato a palle incatenate contro un’alleanza tra Salvini e M5s e adesso improvvisamente dà il via libera al governo, lasciando intatto il ...

Governo - ULTIME NOTIZIE - PRIMO TAVOLO TECNICO M5S LEGA/ Travaglio : “Ma Berlusconi sarà davvero fuori?” : Di Maio e Salvini preparano la squadra di GOVERNO: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e LEGA? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ULTIME NOTIZIE(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:17:00 GMT)

Travaglio boccia il Governo M5s-Lega : "Una pagliacciata mai vista neppure in Italia" : "Il governo 5Stelle-Lega, salvo chiarimenti dell'ultima ora, rischia di essere ancor più oscuro...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : la finta colf di Fico e le ragioni per cui non si riesce a formare il Governo : E’ vero che il presidente della Camera Roberto Fico ha una colf pagata in nero da lui? E’ vero che se non si è ancora riusciti a formare un governo e forse non ci si riuscirà in questa legislatura che sarà molto breve, è colpa nostra che abbiamo bocciato la grande riforma di Renzi e quindi abbiamo fatto bocciare l’Italicum dalla Corte costituzionale? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 25esimo ...

Governo - Travaglio : “Unico colpevole è chi ha detto di No a tutti - questo manicomio che chiamiamo Pd” : A Otto e Mezzo (La7) il direttore de il Fatto Quotidiano Marco Travaglio attribuisce al Pd la colpa della difficile situazione politica: “Oggi il Pd ha dato le ultime prove di follia” L'articolo Governo, Travaglio: “Unico colpevole è chi ha detto di No a tutti, questo manicomio che chiamiamo Pd” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

Governo - Orfini a Travaglio : “No ad accordo Pd-M5s”. “Il proporzionale l’avete voluto voi. Forse preferite Berlusconi” : “Sedersi al tavolo col M5s? Dipende da cosa bisogna discutere. Io non ho alcun problema a parlare coi 5 Stelle da minoranza parlamentare, ma qui noi ci dovremmo sedere per verificare la possibilità di fare un Governo insieme. Ed è una ipotesi che non mi convince e alla quale sono assolutamente ostile”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il presidente del Pd, Matteo Orfini, in un confronto con il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Ha sempre preferito il Pd - ma ha trovato chiusura. Salvini lo stalkerava al telefono” : “Di Maio? Dopo le elezioni, dato che non aveva la maggioranza assoluta, ha sostenuto proprio in questa trasmissione che l’opzione prioritaria del M5S era il dialogo col Pd. Ma quelli del Pd neppure gli rispondevano, mentre Salvini lo stalkerava al telefono. E quindi ha cominciato a parlare coi leghisti”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Dimartedì (La7). E spiega: ...

Che tempo che fa 22 aprile : anticipazioni e ospiti - Travaglio e Napolitano sul Governo che verrà : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 22 aprile Governo sì, Governo no. Il dilemma va ...

Governo - Travaglio : “Salvini? E’ pericoloso allontanarsi da Berlusconi : o ti compra o ti pesta o resti il suo fedele Dudù” : “La chiusura di Di Maio a Salvini? A me la soluzione M5S-Pd è sempre sembrata l’unica realistica. Da un lato, a Salvini non conviene distruggere la coalizione, per quanto fittizia, del centrodestra, rischiando di diventare il capo di una monade al 17%. Dall’altro, Berlusconi ha ottimi argomenti per tenere avvinto a sé come l’edera l’alleato leghista”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ...

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo Governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni, mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi, ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...