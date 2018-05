ilfattoquotidiano

: Governo, Sgarbi: “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio… - MPenikas : Governo, Sgarbi: “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio… - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Governo, Sgarbi: “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio - TutteLeNotizie : Governo, Sgarbi: “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello… -

(Di domenica 13 maggio 2018) “Ho vissuto giornate di profonda irritazione con il gruppo di Forza Italia. Io gli ho detto che la riabilitazione è automatica, se non è intervenuto un crimine grave, ed era automatica. Ma i peggiori sono quelli di Forza Italia che gli hanno fatto credere che non gli arrivasse. Certo che arrivi adesso è una beffa del destino per la macchina indietro rispetto a quello che ha fatto fare a Salvini e Di Maio. L’accordo tra Di Maio e Salvini è una. È un danno per Salvini e fortunatamente un danno anche per Di Maio. Entrambi hanno motivi di andare a… Berlusconi non può essere leader del centrodestra perché è un uomo che ha fatto il suo tempo. Saviano non conosce il diritto, la riabilitazione non corrisponde al fatto che io sia buono o cattivo. Come sempre dice cose sbagliate e in malafede” queste le parole di Vittorioa margine dell’evento che l ha ...