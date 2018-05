Governo | Meloni | presidente Consiglio primo problema

Giorgia Meloni umilia Luigi Di Maio : 'Noi troppo di destra? Nel tuo Governo...' : 'Una follia'. Così, imbarazzatissimi, dal Movimento 5 Stelle hanno commentato in tarda serata la rivelazione di Giorgia Meloni sul suo incontro con Luigi Di Maio . Il grillino, ha spiegato la leader ...

Governo M5S-Lega - Meloni rivela : “Di Maio vuole fare il premier” - ma lui : “Avrò modo di chiarire con lei” : Beppe Grillo, tornato da New York fa tappa a Roma e all’Hotel Forum dopo di lui, in serata arrivano Davide Casaleggio e Luigi Di Maio per una cena che assume i contorni di un vertice dello stato maggiore del Movimento 5 Stelle. Nel mentre, esce sia la nota, sia il video con cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, rivela i dettagli dell’incontro avuto nel pomeriggio a Montecitorio con il capo politico penstatellato. Di ...

M5S : "Meloni chiesto entrare in Governo" : 23.03 Il fatto che FdI dovesse entrare nel governo "era ed è escluso". Così fonti M5S all'Ansa spiegano che Di Maio ha incontrato Meloni per capire che tipo di appoggio avesse intenzione di dare. Nell'incontro,spiegano le stesse fonti, Meloni avrebbe chiesto di entrare nel governo ricevendo il no di Di Maio. Ed è "follia" sostengono le fonti, la versione che Di Maio avrebbe chiesto a Meloni il sostegno di FdI alla sua premiership e sostenuto ...

Luigi Di Maio - il ricatto a Giorgia Meloni : 'Ti faccio entrare nel Governo se...' : 'Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio . Nel corso dell'incontro cordiale durato quasi un'ora e mezza Luigi di Maio ha chiesto il sostegno di Fratelli d'Italia ad una premiership sua o di ...

Governo Lega-M5s ultime notizie/ Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini” : Toti “ok reddito cittadinanza” : Trattative di Governo M5s-Lega: ultime notizie, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:09:00 GMT)

Incontro Di Maio-Meloni - FdI dentro nuovo Governo? : Ancora trattative per la formazione del nuovo governo. Oggi Luigi Di Maio ha incontrato il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , per cercare di allargare la maggioranza e avere dei numeri più ...

Governo - faccia a faccia Di Maio-Meloni : 18.20 Incontro a Montecitorio tra il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, e la presidente di FdI, Giorgia Meloni. Il colloquio tra i due leader è durato meno di un'ora. Intanto Meloni ha convocato per lunedì mattina la direzione nazionale per fare il punto della situazione.

Governo - Guido Crosetto cambia la maggioranza : 'Giorgia Meloni sarebbe ottimo ministro' : "Io ministro del prossimo Governo? Per carità, vi ringrazio, ma no, proprio, no. Ho visto che lo hanno scritto anche i giornali: li ritaglierò per i miei figli, così da poterglieli far vedere quando ...

Giorgia Meloni : 'Il nostro via libera al Governo Lega-M5S dipende dal premier e da tre 'sì' e tre 'no'' : Giorgia Meloni entra nel dibattito sul sostegno al governo che Matteo Salvini e Luigi Di Maio si apprestano a varare nel fine settimana. E lo fa su Facebook, con una nota in cui elenca i contenuti-...

Giorgia Meloni fissa le sue condizioni per sostenere un Governo M5S-Lega : "Ci chiedono se sosterremo o no il governo 5 Stelle-Lega. Voglio rispondere a questa domanda pubblicamente e non con trattative sotterranee che non ci sono mai appartenute. In primo luogo la nostra scelta non può prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio, perché è evidente che chi guida il governo ne caratterizza l'azione". Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che prosegue: ...

La Meloni "irritata" con Salvini Fdi pronta a fare opposizione Nel Governo (con Crosetto) solo se... : "Irritazione" da parte di Giorgia Meloni per come Matteo Salvini è arrivato all'accordo, ancora in via di definizione, con Luigi Di Maio. Fratelli d'Italia ha riunito mercoledì sera a Roma i suoi massimi dirigenti e l'opinione prevalente... Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni : 'Governo in confusione - l'orientamento è l'opposizione' : 'Il governo nasce in grande confusione '. Per questa ragione Giorgia Meloni avrebbe deciso di stare all'opposizione. Secondo una indiscrezione dell' Adnkronos dopo una lunga assemblea dei parlamentari ...

Giorgia Meloni - l'accordo tra Salvini e Di Maio terremota Fratelli d'Italia. Tre strade e la voce : anche loro al Governo? : Il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un governo politico con la 'non sfiducia' di Forza Italia manda in tilt Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . Il partito, da sempre contrario all'...