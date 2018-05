GOVERNO M5S-LEGA | VERTICE NOTTURNO TRA DI MAIO E SALVINI Ultime notizie | presente anche

Italia : contratto di GOVERNO M5S-Lega è quasi chiuso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

GOVERNO - Lega-M5s : "Pronti a riferire a Mattarella su tutto" | Non c'è ancora il nome del premier ma "sarà un politico" : "Ci sono buone possibilità di convergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale che si tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Finito il vertice ma il contratto non è ancora stato chiuso: "Mancano i punti e le virgole"

GOVERNO M5s-Lega - il premier sarà politico. I leader al Colle : «Pronti a riferire» : Domenica sera l’unica certezza è che alla guida del Governo giallo-verde andrà un politico. Il Quirinale è stato informato da Di Maio e Salvini dell’intesa di massima. Ma il nome non è stato indicato. Decisiva la giornata di lunedì quando i due leader potrebbero essere convocati da Mattarella per nuove consultazioni. Nel contratto, accordo su pensioni e due nuovi ministeri: Turismo e Disabilità. Restano le distanze su Tav, Tap e sui ...

Via la legge Fornero e ok alla "quota 100" per le pensioni : la bozza del contratto di GOVERNO M5S-Lega : Dal superamento della legge Fornero alla "quota 100 per le pensioni", dal reddito di cittadinanza alla Flat tax: il contratto di governo del M5S-Lega prende, sia pur lentamente, forma al termine della ...