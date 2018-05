Governo M5S-Lega | resta il nodo del premier Salvini contesta i moniti di Mattarella

FINANZA & MERCATI/ La verità dietro la calma piatta sul Governo M5s-Lega : Sembra che i MERCATI non stiano reagendo male all'ipotesi di un governo Lega-M5s in Italia. In realtà non è il caso di illudersi, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia, di U. BertoneM5s-Lega & FINANZA/ Deficit, fiscal compact e dazi: sarà scontro con l'Europa?, int. a M. D'Antoni

Governo - vertice M5S-Lega. Salvini : "C'è accordo su punti caldi". Di Maio : "Sulla buona strada" : Senza voler punire nessuno, ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di lavoro. E' un ...

Governo - Salvini : con M5s c'è accordo su punti caldi. Di Maio : lavoriamo per il cambiamento : "Occorre rinegoziare i trattati Ue" dice il leader del Carroccio. Per Di Maio "è stata una giornata produttiva. Sul contratto possiamo terminare la prossima settimana"

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - immigrati e sicurezza. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo legge Fornero e reddito di cittadinanza, temi che saranno affrontati domenica insieme a lavoro e salario minimo. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di ...

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - pensioni e immigrazione. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede una ventina di punti, con un sostanziale accordo su tasse, legge Fornero, sicurezza e reddito di cittadinanza. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di conflitto di interesse, ma non come legge punitiva». Il confronto, che prosegue domenica, registra anche il monito di Mattarella: «Il ...

Governo - Salvini : con M5S sostanziale accordo su punti chiave : Milano, 12 mag. , askanews, - "C'è sostanziale accordo sui punti chiave". È quanto ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando per una pausa il Pirellone a Milano dove è in corso l'...

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - pensioni e immigrazione. Salvini : accordo sui punti chiave : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede una ventina di punti, con un sostanziale accordo su tasse, legge Fornero, sicurezza e reddito di cittadinanza. Il leader del Carroccio: impegno a rivedere i trattati Ue. Nuovo confronto a partire da domenica mattina...

M5s-Lega - Governo : nodo premier terzo/ Live - Salvini dopo incontro con Di Maio : "Accordo su punti chiave" : M5s-Lega, ultime notizie governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:53:00 GMT)

M5s-Lega : accordo sui primi 10 punti del contratto di Governo : Se ne sta discutendo al Pirellone nell'incontro in corso tra i tecnici dei Cinquestelle e del Carroccio. 'Di nomi non abbiamo parlato ancora, oggi si parla del contratto di governo' ha detto Di Maio ...

Governo M5S-Lega - accordo su 10 punti. Mattarella : il Presidente non è un notaio : La notizia della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il Governo M5S e Lega. Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede 19 punti chiave. Nelle stesse ore un avvertimento chiaro a Lega e M5s è arrivato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «La nomina del premier spetta al Capo dello Stato» ha ...

Governo M5S-Lega<br>La prima bozza del programma : 17.50 - Blitz di protesta dei centri sociali con fumogeni e striscioni srotolati sotto il Pirellone dove sarebbe in corso il secondo incontro odierno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per mettere a punto una prima bozza definitiva del contratto di Governo M5s-Lega. "Reddito per tutti, razzismo per nessuno" si leggeva su uno striscione, tra gli altri slogan: "Lega ladrona, Milano non perdona". Le forze dell'ordine sono intervenute per ...

Governo - il discorso di Mattarella che mette in guardia Lega e M5S : “Su scelta del premier Einaudi usò in pieno le sue prerogative” : “Cercando sempre leale sintonia con il Governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario”. E’ un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Dogliani. “Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi ...

Governo M5S-Lega - il monito di Mattarella : il Presidente non è un notaio : La notizia del giorno della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il cantiere del Governo giallo-verde. È in corso infatti l’incontro al Pirellone...

M5s-Lega - ultime notizie Governo : oggi via libera?/ Live - incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto : M5s-Lega, ultime notizie Governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:45:00 GMT)