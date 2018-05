Governo Lega 5 stelle | c' è l' accordo e anche l' identikit del prossimo premier

Governo M5s-Lega - Di Maio : 'Ottimo clima - si scrive la storia' : "Si sta scrivendo la storia e ovviamente ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi". Lo ha detto il leader M5s, ...

Governo - esponenti Lega e M5s a bocca cucita prima del tavolo per il nuovo esecutivo : “Speriamo di chiudere oggi” : Sono entrati alla spicciolata, al Pirellone, i vari esponenti di Lega e Movimento 5 stelle impegnati nel tavolo tecnico per la formazione del nuovo Governo. I politici grillini e del Carroccio sono riuniti al 23esimo piano della sede del Consiglio regionale lombardo. All’ingresso hanno sfilato senza rilasciare dichiarazioni sul merito della trattativa e dei punti in discussione. “Speriamo di chiudere oggi” si sono limitati a ...

Governo - esponenti Lega e M5s a bocca cucita prima del tavolo per il nuovo esecutivo : “Stiamo discutendo - speriamo di chiudere oggi” : Sono entrati alla spicciolata, al Pirellone, i vari esponenti di Lega e Movimento 5 stelle impegnati nel tavolo tecnico per la formazione del nuovo Governo. I politici grillini e del Carroccio sono riuniti al 23esimo piano della sede del Consiglio regionale lombardo. All’ingresso hanno sfilato senza rilasciare dichiarazioni sul merito della trattativa e dei punti in discussione. “speriamo di chiudere oggi” si sono limitati a ...

Dalla flat tax al conflitto di interesse - tutti i punti del contratto di Governo M5S-Lega : Lega e Movimento 5 Stelle d’accordo sull’addio a pagelle fiscali e spesometro, sulla riforma dell’Irpef a due aliquote con deduzioni pro-ceto medio e «pace fiscale» sulle vecchie...

Governo Lega-M5S - secondo round al Pirellone. "Vogliamo chiudere oggi" : A buon punto l'accordo sul programma, ma è in alto mare la ricerca di un 'nome terzo' che non sia troppo tecnico Pirellone primo round: "Accordo più vicino" Totoministri, sale la stella di Bonafede. E ...

'La borghesia italiana si è immignottita. Il Governo M5S-Lega? Va oltre un film dei Vanzina' - di N. Mirenzi - : I cambiamenti della società, l'Italia divisa, la Capitale rassegnata e in disfacimento, la politica: 'È cambiato il popolo, come è cambiata l'Italia'

"La borghesia italiana si è immignottita. Il Governo M5S-Lega? Va oltre un film dei Vanzina" : Il Governo tra Movimento 5 stelle e Lega era al di là della sua immaginazione: "Va oltre un film dei Vanzina. Non ci siamo mai spinti fino ad azzardare tanto". Nei lavori cinematografici dei due fratelli che hanno raccontato, sotto la forma della commedia, la trasformazione della società italiana c'è, però, tutto il resto: "La borghesia italiana ha rinunciato al suo ruolo di classe dirigente. Ha scelto, anziché ...

Governo - M5S : «Con la Lega si può chiudere oggi - ma non è detto» : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio»

Governo M5S-Lega : "Forse si riesce a chiudere oggi" : 11.50 - L'incontro tra Lega e Movimento 5 Stelle è iniziato.11.00 - È Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello ed ora portavoce del Movimento 5 Stelle, a fornire qualche dettaglio in più sullo stato dei lavori in corso in questi giorni:Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio perché vogliamo chiudere oggi ma potremmo anche non farcela. Ci ...

Governo M5S-Lega - la prima bozza del programma : 21.30 - Luigi Di Maio ha pubblicato un video su Facebook in cui ha detto : "Stiamo discutendo del futuro dell'Italia, siamo sulla buona strada, sono ottimista e non solo sulla discussione al tavolo ma per quelli che la temono e ci stanno attaccando: vuol dire che siamo sulla buona strada". Infine ha aggiunto: "La discussione va avanti, ci sono ampi punti di convergenza. Ovviamente domani dovremo continuare a lavorare".Domani ci sarà un'altra ...

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ "Come Einaudi arbitro - non notaio' : Mattarella attende da Salvini-Di Maio contratto Governo, premier, nomi ministri Lega-M5s: Capo Stato: 'non sono un notaio, come Einaudi con Pella'.

Governo - OK LEGA-M5S A 15 PUNTI DEL CONTRATTO/ Ultime notizie - nodo Premier : ‘terna’ di nomi tecnici : M5s-Lega, Ultime notizie GOVERNO: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il CONTRATTO. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 12:00:00 GMT)

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ “Come Einaudi arbitro - non notaio" : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di Governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:33:00 GMT)

Governo : ok M5S-Lega a 15 punti programma : Potrebbero essere aggiunti, si apprende dalle stesse fonti, ad esempio il tema del tagli agli sprechi della politica e della spending review o un punto ad hoc sulla meritocrazia. L'obiettivo, almeno ...