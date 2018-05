Governo | Gasparri | siamo per la coerenza più che per la ‘benevolenza’

Governo - Gasparri a Giorgetti : “Di Maio ci dà dei mafiosi e dei ladri - faresti un’alleanza con chi dice queste cose?” : Un autoironico Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, chiede a Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, come sia possibile fare un accordo di Governo “con chi ci dà dei mafiosi, dopo la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, e ci considera pure un po’ ladri”. Il riferimento di Gasparri è a ciò che in più di un’occasione ha detto Di Maio su Silvio Berlusconi e sul partito di cui è leader. L'articolo ...

Governo - Gasparri : “Di Maio e Fico? Personaggi da archiviare. Tra qualche anno non ce ne sarà più traccia” : “M5s? Hanno un atteggiamento irrealistico, perché i numeri non gli consentono queste posizioni. E sono offensivi con il centrodestra”. Sono le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus. E spiega: “I 5 Stelle rappresentano il 32%, manca il 68% al loro consenso. E sono offensivi, perché la frase ‘noi potremmo sopportare l’appoggio esterno di Forza Italia e di Fratelli ...

Governo : Gasparri - Berlusconi misurato rispetto a offese ricevute : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Berlusconi è stato fin troppo misurato nella sua considerazione finale al Quirinale, dopo aver ricevuto insulti di ogni tipo e offese personali e al partito di cui facciamo parte e che rappresenta milioni e milioni di italiani. Bravo Presidente per aver parlato chiaro e anche, in fondo, contenendo i toni rispetto alle contumelie ricevute”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi). L'articolo ...

Governo - Gasparri : “Noi coi 5 Stelle? Mi pare improbabile”. “Io presidente del Senato? Mi mettono in tutte le rose di nomi” : “Un Governo coi 5 Stelle? Per ora non mi risulta, intanto eleggiamo i presidenti di Camera e Senato. Io sono in tutte le rose di nomi, ma il candidato di Forza Italia è Paolo Romani. Non dico cose anti-casta come i 5 Stelle ma anche io sono contro quei parassiti che non svolgono bene le loro funzioni e sono ovunque: resta il fatto che vedo improbabile ipotesi di Governo con loro che hanno già presentato una squadra di ministri che neanche ...

Governo M5s-centrodestra? Romani e Gasparri : ‘Improbabile’. Taverna : “Ve lo devo dire io? No a Berlusconi tutta la vita” : Il colpo a sorpresa di Berlusconi con un’apertura per un ‘programma di Governo’ del centrodestra aperto al M5S fa scalpore. “Il No ad un Governo con Berlusconi credo sia lo spirito comune del M5S, ma Berlusconi non c’è neanche in questo Parlamento”, commenta la senatrice cinquestelle Paola Taverna. Ma ci sono i senatori di Forza Italia… “Brutta roba, brutta roba”, sospira la senatrice ...