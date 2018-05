Governo | esponenti Lega e M5s a bocca cucita prima del tavolo per il nuovo esecutivo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 maggio 2018) Sono entrati alla spicciolata, al Pirellone, i varidie Movimento 5 stelle impegnati neltecnico per la formazione del. I politici grillini e del Carroccio sono riuniti al 23esimo piano della sede del Consiglio regionale lombardo. All’ingresso hanno sfilato senza rilasciare dichiarazioni sul merito della trattativa e dei punti in discussione. “Speriamo di chiudere oggi” si sono limitati a dire. Matteo Salvini è entrato direttamente in auto, accompagnato da Giancarlo Giorgetti. Luigi Di Maio non ha voluto commentare alcunché. L'articoloe M5s adelper il: “Stiamo discutendo, speriamo di chiudere oggi” proviene da Il Fatto Quotidiano.