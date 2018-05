Governo | Di Maio | ' Ottimo clima | si scrive la storia'

Governo M5s-Lega - Di Maio : 'Ottimo clima - si scrive la storia' : "Si sta scrivendo la storia e ovviamente ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi". Lo ha detto il leader M5s, ...

Nuovo Governo - vertice M5s-Lega Di Maio 'Avanti su accordo ma manca il nome del premier' : Ai 5S Economia ed Esteri di CARMELO LOPAPA

Governo. Di Maio : stiamo scrivendo storia. Si tratta ancora su premier : Il leader dei 5Stelle spiega che non si è parlato di nomi. E sottolinea che non tornerà più tardi al Pirellone dove si tiene il tavolo tecnico. Non sarebbe attesa una conclusione dei lavori prima di sera

Governo - Di Maio lascia il Pirellone : “Si scrive la storia. La discussione va avanti bene” : “La discussione sul contratto sta andando avanti molto bene, ovviamente sta scrivendo la storia quindi serve un po’ di tempo”. Lo ha dichiarato Luigi Di Maio lasciando il vertice al Pirellone dopo circa tre ore. “Speriamo di chiudere il prima possibile. L’obiettivo è prima decidere cosa e poi chi. C’è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi che rappresentano tutte le esigenze degli italiani”. L'articolo Governo, Di ...

Governo : Portas - con Di Maio-Salvini è prima monarchia : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “E Di Maio sarebbe il nuovo che avanza? ‘Ma mi faccia il piacere’, direbbe Totò. Qui non stiamo nemmeno alla prima Repubblica, stiamo alla prima monarchia”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas. L'articolo Governo: Portas, con Di Maio-Salvini è prima monarchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ "Come Einaudi arbitro - non notaio' : Mattarella attende da Salvini-Di Maio contratto Governo, premier, nomi ministri Lega-M5s: Capo Stato: 'non sono un notaio, come Einaudi con Pella'.

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ “Come Einaudi arbitro - non notaio" : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di Governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:33:00 GMT)

Governo Lega 5 stelle - a che punto è il "contratto" tra Salvini e Di Maio : Domenica di lavoro per Lega e 5 stelle che tornano a sedersi al tavolo dell'accordo e puntano a chiudere la trattativa sul programma di Governo. L'appuntamento, all'indomani del primo round, è ancora a...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

Governo - Di Maio non fa nomi ma è ottimista : “Accordo con Lega su molti punti - si prosegue” : “La discussione sul contratto di Governo prosegue con molti punti in comune: domani continueremo perché non si parla di un accordo qualunque ma di un contratto che riguarda gli italiani. Non abbiamo fatto nomi, non so ancora quando concluderemo i lavori”. Così Luigi Di Maio al termine del primo incontro a Palazzo Pirelli con l’entourage della Lega per il contratto di Governo. Il leader dei Cinquestelle si è poi allontanato ...

Governo - Sgarbi : “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio : “Ho vissuto giornate di profonda irritazione con il gruppo di Forza Italia. Io gli ho detto che la riabilitazione è automatica, se non è intervenuto un crimine grave, ed era automatica. Ma i peggiori sono quelli di Forza Italia che gli hanno fatto credere che non gli arrivasse. Certo che arrivi adesso è una beffa del destino per la macchina indietro rispetto a quello che ha fatto fare a Salvini e Di Maio. L’accordo tra Di Maio e ...

Governo - Salvini si gioca tutto : e se il premier fosse... Luigi Di Maio? Video : 4 Sta nascendo davvero il primo Governo della Terza Repubblica? Forse si, prematuro dirlo adesso, ma probabilmente avremo la certezza nelle prossime ore. Nel confronto del Pirellone tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono state trovate una serie di convergenze [Video], il clima è comunque sereno ed i presupposti per un accordo che per 60 e più giorni è sembrato impossibile ci sono tutti. Almeno una prima parte dei programmi... Il ...

LIVE Governo MS5-LEGA - PRIMA BOZZA DEL CONTRATTO/ Di Maio e Salvini : “Siamo sulla buona strada” : M5s-Lega, ultime notizie GOVERNO: oggi via libera definitivo? LIVE, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il CONTRATTO. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:53:00 GMT)

Il premier? Non sarà Di Maio Salvini resta in corsa (ma in calo) "Il Governo di 'Teo e Gigi' si farà" : "Il presidente del Consiglio non sarà Luigi Di Maio". Lo assicura ad Affaritaliani.it una fonte ai massimi livelli della Lega che sta partecipando agli incontri con i 5 Stelle per dar vita al cosiddetto esecutivo giallo-verde. Ma, nonostante su diversi... Segui su affaritaliani.it