Governo | Di Maio lascia il Pirellone | “Si scrive la storia La discussione va avanti bene”

Governo : Portas - con Di Maio-Salvini è prima monarchia : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “E Di Maio sarebbe il nuovo che avanza? ‘Ma mi faccia il piacere’, direbbe Totò. Qui non stiamo nemmeno alla prima Repubblica, stiamo alla prima monarchia”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas. L'articolo Governo: Portas, con Di Maio-Salvini è prima monarchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ "Come Einaudi arbitro - non notaio' : Mattarella attende da Salvini-Di Maio contratto Governo, premier, nomi ministri Lega-M5s: Capo Stato: 'non sono un notaio, come Einaudi con Pella'.

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ “Come Einaudi arbitro - non notaio" : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di Governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:33:00 GMT)

Governo Lega 5 stelle - a che punto è il "contratto" tra Salvini e Di Maio : Domenica di lavoro per Lega e 5 stelle che tornano a sedersi al tavolo dell'accordo e puntano a chiudere la trattativa sul programma di Governo. L'appuntamento, all'indomani del primo round, è ancora a...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

Governo - Di Maio non fa nomi ma è ottimista : “Accordo con Lega su molti punti - si prosegue” : “La discussione sul contratto di Governo prosegue con molti punti in comune: domani continueremo perché non si parla di un accordo qualunque ma di un contratto che riguarda gli italiani. Non abbiamo fatto nomi, non so ancora quando concluderemo i lavori”. Così Luigi Di Maio al termine del primo incontro a Palazzo Pirelli con l’entourage della Lega per il contratto di Governo. Il leader dei Cinquestelle si è poi allontanato ...

Governo - Sgarbi : “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio : “Ho vissuto giornate di profonda irritazione con il gruppo di Forza Italia. Io gli ho detto che la riabilitazione è automatica, se non è intervenuto un crimine grave, ed era automatica. Ma i peggiori sono quelli di Forza Italia che gli hanno fatto credere che non gli arrivasse. Certo che arrivi adesso è una beffa del destino per la macchina indietro rispetto a quello che ha fatto fare a Salvini e Di Maio. L’accordo tra Di Maio e ...

Governo - Salvini si gioca tutto : e se il premier fosse... Luigi Di Maio? Video : 4 Sta nascendo davvero il primo Governo della Terza Repubblica? Forse si, prematuro dirlo adesso, ma probabilmente avremo la certezza nelle prossime ore. Nel confronto del Pirellone tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono state trovate una serie di convergenze [Video], il clima è comunque sereno ed i presupposti per un accordo che per 60 e più giorni è sembrato impossibile ci sono tutti. Almeno una prima parte dei programmi... Il ...

LIVE Governo MS5-LEGA - PRIMA BOZZA DEL CONTRATTO/ Di Maio e Salvini : “Siamo sulla buona strada” : M5s-Lega, ultime notizie GOVERNO: oggi via libera definitivo? LIVE, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il CONTRATTO. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:53:00 GMT)

Il premier? Non sarà Di Maio Salvini resta in corsa (ma in calo) "Il Governo di 'Teo e Gigi' si farà" : "Il presidente del Consiglio non sarà Luigi Di Maio". Lo assicura ad Affaritaliani.it una fonte ai massimi livelli della Lega che sta partecipando agli incontri con i 5 Stelle per dar vita al cosiddetto esecutivo giallo-verde. Ma, nonostante su diversi... Segui su affaritaliani.it

Count down su nomi Governo. Salvini-Di Maio - ma prima i temi : Ancora nessuna intesa fra M5S e Lega sul nome del nuovo premier e anche sulla formazione della squadra di governo. A ventiquattro ore dalla scadenza fissata dal Quirinale i due leader Luigi Di Maio e ...

Governo Ms5-Lega - terzo incontro Di Maio-Salvini live/ Accordo su 10 punti - domani altro vertice : M5s-Lega, ultime notizie Governo: oggi via libera definitivo? live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:04:00 GMT)

Governo : faccia a faccia Salvini-Di Maio. Leader Lega : 'Sostanziale accordo su punti chiave' : Senza voler punire nessuno ha detto Salvini ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di ...

Governo - primo round del tavolo Di Maio-Salvini : completata prima bozza del 'contratto' : P assi avanti fra Lega e M5s verso il nuovo Governo . Nella riunione tecnica a Milano è stata completata una prima bozza del programma comune . Al Pirellone Milano incontro anche tra Matteo Salvini e ...