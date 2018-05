Governo | Berlusconi riabilitato vale solo 5 punti in più

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il Governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

Governo - M5S-Lega - pronta la prima bozza del 'Contratto'. Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : Nella riunione tecnica tra M5S e Lega, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, a quanto apprende l'ANSA, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del ...

Governo : Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : "Assolutamente no", la 'riabilitazione di Silvio Berlusconi non cambia alcunché nella trattativa per il Governo fra M5S e Lega. Così Luigi Di Maio ai giornalisti che lo hanno atteso al suo arrivo alla ...

Berlusconi riabilitato - Saviano : “Terribile! Tutto cambia perché nulla cambi”. “Governo M5s-Lega? Lo fanno” : “Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambia perché nulla cambi” ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita “Il Gattopardo” nel commentare la riabilitazione all’esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì. L'articolo Berlusconi riabilitato, Saviano: “Terribile! Tutto cambia perché nulla ...

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco gli interessi dell’ex premier nella partita del Governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

Berlusconi riabilitato - l’esultanza da Forza Italia a Salvini. La linea sul Governo non cambia. Il Pd : “Rispettiamo sentenza” : Una “buona notizia per la democrazia“. Anzi “un atto di giustizia“. Di più “un vulnus democratico finalmente sanato”. La riabilitazione di Silvio Berlusconi scatena l’esultanza di fedelissimi, alleati e persino quella degli esponenti degli altri partiti. Dichiarazioni che oscillano dai toni da tifo da stadio degli esponenti di Forza Italia alle semplici congratulazioni di quelli del Pd, come se ...

Governo - tensioni tra Lega e 5 Stelle. Berlusconi : «Spero non riescano - o sarà patrimoniale». Poi la smentita : I due partiti si ritrovano distanti su premier e programmi. Un caso le parole del leader di Forza Italia

Governo Lega-M5s : la continuità berlusconiana per la scuola? : Governo Lega-M5s, la continuità berlusconiana per la scuola? Il timore è fondato. Il M5s non parla più dell’abolizione dei provvedimenti berlusconiani: le classi pollaio e la riforma Gelmini. Eppure erano stati presentati all’inizio del loro documento elettorale. A scuola si aggirano due corpi estranei, ovvero due virus Governo Lega-M5s, la continuità berlusconiana per la scuola? […] L'articolo Governo Lega-M5s: la continuità ...

Berlusconi su Governo Lega-M5S : "Metteranno patrimoniale" : Silvio Berlusconi oggi è stato alla mostra mercato dell'antiquariato a Milano dove ha anche acquistato un disegno di Chagall. Parlando con gli espositori, secondo quanto riportati dai cronisti presenti, avrebbe detto "Spero che quei due non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale". Quei due sarebbero ovviamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che stanno provando in questi giorni a mettere in piedi un governo M5S-Lega. Tuttavia, ...

Crozza-Renzi e Crozza-Berlusconi sono avvoltoi sul fiume : “Aspettiamo il cadavere del Governo…”. Il finale è epico : Maurizio Crozza nel doppio ruolo di Renzi e Berlusconi in versione avvoltoi e aspettano di veder passare i cadaveri dei loro nemici…. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza-Renzi e Crozza-Berlusconi sono avvoltoi sul fiume: “Aspettiamo il cadavere del governo…”. Il finale è epico proviene da Il Fatto Quotidiano.

Notizie del giorno. Trattative di Governo e Berlusconi : Notizie del giorno: procedono i lavori di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul governo, ma non mancano rallentamenti e difficoltà. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso di concedere la riabilitazione a Silvio Berlusconi, cancellando così tutti gli effetti della condanna subita dall’ex premier in seguito alla Legge Severino. Notizie del giorno. Trattative governo News. Procedono i lavori di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul governo, ma ...

Governo - Antonio Padellaro : “Ecco perché al posto di Salvini non vedrei di buon occhio l’appoggio esterno di Berlusconi” : “Fossi Salvini vedrei come grande preoccupazione l’appoggio esterno di Berlusconi”. Al Salone del Libro di Torino, Antonio Padellaro ha commentato con queste parole l’accordo tra M5S e Lega. “Forza Italia farà di tutto per dimostrare che l’alleanza Lega-M5S è innaturale così come Renzi ha tifato per la nascita di questo Governo, ma evidentemente ha giocato sul tanto peggio tanto meglio” L'articolo Governo, Antonio Padellaro: “Ecco perché ...

E’ riabilitazione : Silvio Berlusconi può provare già ora a formare un suo Governo : Una bomba politica che irrompe sulle trattative per la formazione del Governo gialloverde. Forza Italia torna a riprendere peso contrattuale.