Gossip : una neo coppia di Uomini e Donne nel cast di Temptation Island? : Chi saranno i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island? A poco più di un mese dall'inizio della messa in onda dell'amatissimo reality estivo di Canale 5, si rincorrono i Gossip su quelli che dovrebbero essere i 'vip' pronti a partecipare al programma. Una delle coppie che potremmo vedere alle prese con i ragazzi/e single, è quella di Nicolò Brigante e Virginia Stablum, che si è appena formata a Uomini e Donne; intervistato da un ...

Al Bano contro il Gossip (di nuovo) : "È una schifezza umana - che si facciano i ca**i loro" : Al Bano usa il gossip o il gossip usa Al Bano? Bella domanda. Da anni le vicende di Cellino San Marco occupano pagine di giornali, copertine e spazi televisivi. Non che i suoi protagonisti si risparmino tra riferimenti social, provocazioni, interviste e interventi in trasmissioni televisive. Tant'è che la situazione potrebbe essere sfuggita di mano al Carrisi che ora attacca con durezza il mondo del gossip: "Non si chiama più gossip, si ...

“Rieccola!”. Ludovica Valli è tornata. L’ex tronista di Uomini e Donne era scomparsa dalla circolazione : nessuna ospitata tv e zero Gossip. A distanza di anni ecco come la ritroviamo : Ludovica Valli è un ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, nota al pubblico televisivo per aver intrapreso una storia con L’ex corteggiatore Fabio Ferrara, finita dopo pochi mesi dalla loro partecipazione al reality show ”Temptation Island”. Il format, condotto da Maria De Filippi e con Tina Cipollari come opinionista, ha visto la web influencer nel ruolo di tronista, ovvero colei che viene corteggiata da una serie di ...

ANNA TATANGELO E STASH - FLIRT O Gossip?/ Il cantante dei Kolors smentisce : "È una sorella per me" : ANNA TATANGELO avvistata a Milano con STASH, leader dei The Kolors dopo la fine della sua storia con Gigi D'Alessio: il gossip impazza anche sul musicista napoletano e Loredana Lecciso...(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 21:28:00 GMT)

“Con lui… Il riccone e Virginia Raggi”. Il Gossip-bomba sulla sindaca di Roma lanciato dai soliti beninformati. Chi è l’uomo fortunato (e spuntano le foto) : Un abito blu, senza maniche, stretto in vita che scende largo sui fianchi, in broccato laminato e con un mantello a corredo. La sindaca di Roma Virginia Raggi sceglie un outfit firmato Renato Balestra per una serata mondana: l’occasione è quella della cena di gala per il gran premio di Formula E dello scorso fine settimana, organizzata dalla Fondazione Alberto di Monaco e patrocinata da Bulgari. Proprio qui la Raggi è stata ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Nella casa anche una coppia di fidanzati noti nel mondo del Gossip" : La nuova edizione del Grande Fratello sta per cominciare: l'appuntamento è per martedì 17 aprile, e la conduttrice Barbara D'Urso è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo per svelare tutti i retroscena della casa più spiata d'Italia. Non si è sbilanciata più di tanto, ma ha comunque spoilerato una novità: tra i concorrenti ci sarà anche una nota coppia di fidanzati, molto conosciuti nel mondo del gossip. I due si metteranno alla ...

Gossip Uomini e Donne : una corteggiatrice dice addio al programma? Gli indizi Video : Colpo di scena in arrivo nel Trono Classico di #Uomini e Donne? Dopo l'inaspettato addio di Giordano Mazzocchi a Nilufar Addati [Video], pare che un'altra protagonista della versione 'giovani' del programma sia intenzionata a non tornare più in studio. La persona che in queste ore è finita al centro del Gossip è #Marta Pasqualato, una delle due spasimanti rimaste per #Nicolò Brigante; la ragazza, dopo aver visto il tronista portare Virginia ...

'Lei?'. Super Gossip : Anna e Gigi - spunta una vip : Anche alla cronaca rosa, dal momento che si parla di continuo anche della sua storia d'amore finita dopo tanto tempo con un altro volto del mondo dello spettacolo italiano. Sarebbe Loredana Lecciso ...

“Lei?”. Super Gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci sulla crisi c’era anche quella di “una fan fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...

Flirt tra Niall Horan e Hailee Steinfeld : una maglia solleva di nuovo il Gossip (foto) : Nuovi rumors sul presunto Flirt tra Niall Horan e Hailee Steinfeld: l'attrice statunitense ha condiviso sui social una foto che la ritrae con addosso una maglietta particolare! Da alcune settimane girano voci piuttosto insistenti sul un possibile Flirt tra Niall Horan e Hailee Steinfeld, dopo che i due sono stati avvistati insieme ed in atteggiamenti abbastanza complici a un concerto dei Backstreet Boys a Las Vegas. Attualmente impegnato ...

“Di solito non ce l’ho”. Belen Rodriguez incinta - nuovi indizi. La notizia della presunta gravidanza dell’argentina ha fatto impazzire il Gossip. Solo che fino a oggi lei non si era ancora pronunciata… Le sue ultime dichiarazioni fanno pensare a una cosa e basta : Belen Rodriguez è incinta o non è incinta? Da quando sul settimanale NuovoTv, è uscito quell’articolo, il mondo del gossip è impazzito. Arriverà davvero un fratellino per Santiago? “Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa – così iniziava l’articolo del settimanale – Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande ...

Gossip Isola 2018 - Paola e Francesco : una foto conferma l’incontro Video : #Paola di Benedetto e #Francesco Monte si sono finalmente riabbracciati dopo la fine dell'ottava puntata dell'#Isola dei Famosi 2018. Per l'ex Madre Natura l'esordio in studio con Alessia Marcuzzi [Video] non è stato dei migliori e infatti, dopo essersi accomodata di fronte alla conduttrice, ha dovuto fare i conti con lo spinoso canna-gate, assistendo anche alla sfuriata della padrona di casa contro Eva Henger. La giovane modella, confermando la ...

Gossip : Barbara D'Urso lancia una frecciatina alla Marcuzzi? Video : La pesante sfuriata che ha avuto #Alessia Marcuzzi nei confronti di Eva Henger all'sola dei famosi, continua a tenere banco sia sui siti di #Gossip che nei programmi tv che parlano del reality. #Barbara D'Urso, nel corso di una recente puntata di 'Pomeriggio 5', ha commentato in un modo un po' strano la discussione che c'è stata la sera precedente tra la conduttrice e l'ex naufraga; secondo gli esperti del settore, infatti, quello che ha detto ...

