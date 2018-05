Gli italiani puntano sulla fortuna

Nuovo regolamento Ue sulla privacy : fino a oggi - violare i dati deGli italiani è convenuto : Il governo, dopo innumerevoli esitazioni, ha finalmente trasmesso alle Camere il decreto di adeguamento nazionale al regolamento europeo sulla privacy. Un decreto che, in verità, migliora di molto la “brutta” versione che era circolata all’indomani dell’approvazione preliminare da parte del governo, il 21 marzo scorso. Il Fatto quotidiano, peraltro, si è occupato estensivamente dell’iter della norma con diversi articoli. Eppure, anche in questa ...

Di Maio : contratto di governo con Gli italiani al centro. Salvini : stiamo lavorando per voi : Il leader M5s sottolinea che "lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata". Il leader leghista dal profilo twitter: stiamo lavorando per voi

I redditi reali deGli italiani crescono più che nelle altre grandi economie : MILANO - I redditi reali delle famiglie italiane crescono più di quanto accada nelle altre grandi economie avanzate che vanno sotto il cappello dell'Ocse , il confronto interattivo , . Per una volta, ...

I 10 politici italiani meGlio raffigurati al cinema e in tv : Noi non ce la facciamo a essere seri con la politica, e le poche volte che lo facciamo non riesce troppo bene. Contrariamente agli americani, che invece quando mettono la vera politica e i veri politici in un film sanno anche essere molto seri, noi italiani dobbiamo deformarla per raccontarla bene, dobbiamo renderla grottesca. Esiste nel cinema italiano un evidente pudore di raccontare i politici con serietà, figuriamoci con anche solo un’ombra ...

GQ Sun : Gli italiani e la sostenibilità : A 92 anni, Elisabetta II è la più avanti di tutti: a Buckingham Palace, nel castello di Windsor e all’Holyrood Palace, la residenza scozzese di famiglia, il vetro, per ordine reale, sostituirà la plastica – la sovrana potrebbe diventare la prossima migliore amica del velista Giovanni Soldini, che in sei mesi di navigazione ha rotto tre volte il timone di Maserati a causa dei rifiuti che galleggiano in mare. Ma se dovesse passare la petizione ...

Salone del Libro - Yascha Mounk : 'Gli italiani che guardano al populismo hanno molto da perdere' : Al Salone del Libro di Torino, il direttore di Repubblica Mario Calabresi dialoga con lo scrittore e accademico tedesco Yascha Mounk, docente di Harvard appartenente ad una nuova generazione di ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone delle qualificazioni maschile. I sorteggi deGli italiani - c’è Thomas Fabbiano : sorteggiato a Roma anche il tabellone maschile cadetto degli Internazionali d’Italia di tennis: sono cinque gli azzurri impegnati. Thomas Fabbiano ha acquisito questo diritto grazie al ranking, mentre gli altri quattro italiani hanno tutti conquistato una wild card nel torneo di prequalificazioni che ha promosso nel main draw Lorenzo Sonego. Andrea Pellegrino ha pescato il numero tre del seeding, il tedesco Mischa Zverev ed al secondo ...

Gentiloni : convinto che Gli italiani non vogliano deragliare da Ue : Chi volesse portare l'Italia altrove dovrebbe fare i conti non con una bagarre politica, ma con la nostra storia e la nostra identità", aggiunge.

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il sorteggio e Gli avversari deGli italiani. Fabio Fognini trova Gael Monfils - Andreas Seppi pesca Lucas Pouille : Sorteggiato anche il tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis: a Roma, in attesa delle qualificazioni, saranno impegnati cinque azzurri. Ci sarà una tripla sfida Italia-Francia, quasi un modo per provare a vendicare la sconfitta, sulla stessa superficie, patita in Coppa Davis. Primo ad essere sorteggiato il vincitore delle prequalificazioni: Lorenzo Sonego sfiderà il transalpino Adrian Mannarino, mentre Fabio ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il sorteggio e Gli avversari deGli italiani. Fabio Fognini trova Gael Monfils - Andres Seppi pesca Lucas Pouille : Sorteggiato anche il tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis: a Roma, in attesa delle qualificazioni, saranno impegnati cinque azzurri. Ci sarà una tripla sfida Italia-Francia, quasi un modo per provare a vendicare la sconfitta, sulla stessa superficie, patita in Coppa Davis. Primo ad essere sorteggiato il vincitore delle prequalificazioni: Lorenzo Sonego sfiderà il transalpino Adrian Mannarino, mentre Fabio ...

Gentiloni : Gli italiani non vogliono deragliare dalle Ue. Populisti pericolosi : ... al risanamento dei conti, alla riduzione del debito; di apparire di nuovo - dopo una robusta e faticosa cura ricostituente - fragile davanti ai mercati; se mettesse in dubbio una politica migratoria ...

Gentiloni : Gli italiani non vogliono deragliare dalle Ue. Populisti pericolosi : ... al risanamento dei conti, alla riduzione del debito; di apparire di nuovo - dopo una robusta e faticosa cura ricostituente - fragile davanti ai mercati; se mettesse in dubbio una politica migratoria ...

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5S e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

Salute : italiani molto più attenti neGli ultimi 25 anni : Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla Salute. “Dallo studio emerge chiaramente come oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale ...