Gli abitanti di Caravita danno il via ad una raccolta firme per supportare il progetto

FILIPPINE - MOSTRO MARINO O BALENA?/ Video - la strana scoperta sulla spiaggia di Gloria spaventa Gli abitanti : MOSTRO MARINO o balena, strano ritrovamento sulla spiaggia nelle FILIPPINE. Video, cos’è? E' venuto alla luce un animale bianco e peloso, forse una balena in decomposizione(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:37:00 GMT)

Auto senza pilota : in Texas daranno passaggi aGli abitanti : A partire da luglio, la società Drive.ai lancerà un servizio di trasporto Automobilistico senza conducente in Texas: sarà una sperimentazione di sei mesi in cui i veicoli a guida Autonoma offriranno passaggi a oltre 10mila persone nella cittadina di Frisco. Un pilota sarà sempre presente un pilota, pronto a intervenire se necessario. E’ il primo test su larga scala della startup californiana e il primo simile in Texas. L'articolo Auto ...

Cespugli rotolanti spinti dal vento invadono la città e sommergono le case. Gli abitanti chiamano i pompieri : Sembra di vedere una delle tante immagini tratte da un film western in cui sullo sfondo del duello tra pistoleri compare l’immancabile Cespuglio rotolante sospinto dal vento. Devono aver pensato la stessa cosa gli abitanti di Victorville, cittadina nella contea di San Bernardino negli Stati Uniti, quando hanno trovato le strade invase da montagne di Cespugli. I forti venti hanno sospinto enormi quantità di arbusti, tra lo stupore generale della ...

“Togli subito quel post da Instagram”. Poi la aggredisce : il padre su tutte le furie per lo scatto della figlia perde il controllo e si arma di cesoie. L’orrore che ha sconvolto Gli abitanti di Monza : Un post pubblicato su Instagram, di quelli che ogni giorno si vedono a bizzeffe e che si confondono nel mare dei contenuti social. E che però ha scatenato un’aggressione violentissima da parte dei genitori nei confronti di una ragazzina di soli 13 anni, colpevole di aver lanciato in rete quel contenuto considerato inopportuno. La giovane vive nel Vimercatese, in provincia di Monza, dove come riportato dal Messaggero si è svolta ...

Stromboli - forte esplosione nel cratere Eoliano : eruzione avvertita daGli abitanti : Vulcano attivo. Nuova forte esplosione del cratere Eoliano dello Stromboli. L'eruzione è stata avvertita anche dagli abitanti di Ginostra. Ed è visibile anche da Panarea e Lipari. L'attività rientra ...

Clima - Friuli Venezia Giulia : per il 90% deGli abitanti i cambiamenti climatici sono un problema serio : Per il 90 per cento degli abitanti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato al sondaggio online “cambiamenti Climatici in FVG: cosa ne pensi?” i mutamenti del Clima rappresentano un problema da non sottovalutare e gli effetti sono già oggi visibili anche in regione. E’ questo il più eclatante dei risultati del sondaggio lanciato a novembre 2017, predisposto dall’Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) ...

Il referendum di Capri - l?isola «svantaggiata» : Gli abitanti chiedono gli stessi servizi della terraferma : «Devo subito evidenziare che l?iniziativa non parte dal Comune di Capri ma rientra in una attività avviata dall?Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (Ancim),...

Siria - Gli abitanti di Douma dopo il bombardamento : «Noi moriamo e voi restate a guardare» : «Noi continuiamo a morire ma nessuno fa niente per noi». È questa l’unica cosa che Abdullah ha la forza di ripetere quando iniziamo a parlare al telefono. Si trova a Douma, in Siria, nella regione della Ghouta Orientale dove nelle ultime ore le forze governative hanno sferrato un nuovo attacco, secondo i ribelli usando «armi chimiche»: «Gas al cloro» che ha ucciso almeno 70 civili, provocando centinaia di feriti. Il numero delle vittime è ...

9 Luoghi Della Terra In Cui Gli abitanti Sono Accomunati Da Caratteristiche Del Tutto Particolari : Un parco tematico abitato solo da nani immagine: mtnsh.com Si trova nei pressi Della città di Kunming, in Cina, ed è abitato da persone affette da nanismo, che allietano i visitatori con spettacoli ...

Bomba esplode ad Alghero - paura tra Gli abitanti ma nessun ferito : Una Bomba di fabbricazione rudimentale è stata fatta esplodere nella notte ad Alghero, davanti un portone di un palazzo in via Torriccelli, nel quartiere popolare della Pietraia. Intorno alle 23 la ...

La famiglia del Teatro Baracca - a colazione la domenica con Gli abitanti di Mirafiori : I primi spettacoli risalgono al 2012. Oggi il Teatro Baracca può contare dalle 80 alle 130 persone a ogni spettacolo, con offerta per lo più libera. Punti di forza di questi appuntamenti, il contatto ...

Tromba d’aria a Caserta - le immagini girate daGli abitanti. E il fulmine accende l’enorme imbuto : Alcuni video amatoriali caricati sui social nella notte tra il 12 e il 13 marzo, mentre una Tromba d’aria ha colpito la provincia di Caserta causando danni e il ferimento di otto persone, di cui una grave e attualmente ricoverata all’ospedale di Caserta (leggi l’articolo e guarda le foto) L'articolo Tromba d’aria a Caserta, le immagini girate dagli abitanti. E il fulmine accende l’enorme imbuto proviene da Il Fatto ...

Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni - due morti : l’incubo deGli abitanti in Texas : Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni, due morti: l’incubo degli abitanti in Texas Tre pacchi trappola lasciati davanti alle abitazioni di Austin hanno causato due morti tra cui un 17enne e tre feriti gravi, per la polizia c’è un collegamento e si indaga sul movente dell’odio razziale.Continua a leggere Tre pacchi trappola […] L'articolo Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni, due morti: l’incubo degli abitanti in ...