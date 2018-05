Giucas Casella | “Valeria | la mia compagna ha accettato il figlio di un’altra”

VALERIA PERILLI - COMPAGNA DI Giucas CASELLA/ "Pippo Baudo mi disse di non raccontarlo..." (Domenica Live) : VALERIA PERILLI, la COMPAGNA "segreta" di GIUCAS CASELLA: per la prima volta oggi ospite a Domenica Live. Ecco chi è la donna al fianco del paragnosta da 37 anni.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:52:00 GMT)

Isola dei famosi - Giucas Casella a Verissimo apre la busta con il pronostico sul vincitore : chi aveva previsto : Prima che si conoscesse il vincitore dell'Isola dei famosi, Giucas Casella aveva scritto e sigillato in una busta il nome che secondo lui era predestinato a trionfare al reality. Nel corso della ...

Isola - Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi e lei rivela in diretta la sua password : Nell'ultima puntata di Domenica Live, Giucas Casella ha ipnotizzato per la seconda volta Nadia Rinaldi.Dopo l'esperimento della scorsa settimana, quando l'ex naufrago dell'Isola aveva mandato in catalessi la Rinaldi, Giucas si è voluto superare. "Oggi - ha esclamato il paragnosta - tenterò di triplicare l'immagine di Nadia, ma ho bisogno della sua collaborazione". E dopo le frasi di rito, "conterò fino a tre e tu ti lascerai completamente ...

Isola dei Famosi - Giucas Casella sul cannagate : "Figuriamoci se Monte aveva della droga" : Il cannagate all 'Isola dei Famosi continua a far discutere e ora a prendere parola è Giucas Casella. Fino a questo momento, infatti, il paragnosta non si era mai pronunciato sul tema e aveva ...

Giucas Casella/ Tornerà davvero in Honduras dopo il problema fisico? (L'Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella, l'illusionista Tornerà davvero in Honduras dopo il problema fisico? Da giorni ormai sta spingendo per rientrare in gara nel reality di Canale 5. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:40:00 GMT)

Isola dei Famosi - Giucas Casella : "Niente droga - non credo a Eva Henger" : Non si chiude la discussione sul canna-gate, forse l'argomento che ha tenuto maggiormente banco per tutta la durata di quest'edizione dell'Isola dei Famosi. Ora anche Giucas Casella ha deciso di dire la sua, e si è schierato dalla parte di Monte. Sulle pagine del settimanale DiPiù, infatti, rivela di non credere alla versione dei fatti di Eva Henger. Secondo l'illusionista, che si è dovuto ritirare per motivi di salute, ogni volta che ...

