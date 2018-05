: The last Maglia Bianca with a stage win at the Giro had been @BobJungels, last year in Bergamo | L'ultimo in Maglia… - giroditalia : The last Maglia Bianca with a stage win at the Giro had been @BobJungels, last year in Bergamo | L'ultimo in Maglia… - giroditalia : For the first time in the history of the Giro, a British rider is in Maglia Rosa after an uphill finish. Congrats… - giroditalia : Rohan Dennis is the 23rd rider in history with at least one leader jersey in each of the three Grand Tours (Giro, T… -

Lapiazza la zampata vincente negli ultimi metri della tappa e precede tutti ai 1.235 metri di Campo Imperatore,sul, terzo arrivo in salita del.Simonmette in fila Thibaut Pinot ed Esteban Chaves nella nona tappa, partita da Pesco Sannita per 225 km. Ottimo quarto Domenico Pozzovivo, arrivato a 4". Nella salita del, in difficoltà Chris Froome e Fabio Aru,giunti a 1'07" e 1'14" dal vincitore. In classifica generale,con 32" su Chaves che scavalca Dumoulin al secondo posto.(Di domenica 13 maggio 2018)