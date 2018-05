Giro d' Italia | sul Gran Sasso trionfa la maglia rosa Yates

101° Giro d'Italia - al Gran Sasso vince la maglia rosa Yates - Froome e Aru in crisi : Live disponibile anche in streaming su Raiplay.it. Eurosport in diretta dalle 13. La vittoria di Carapaz a Montevergine: 12 maggio Il giovane ecuadoriano Richard Carapaz , ne,la foto qui sopra e in ...

Giro d'Italia - Yates in rosa trionfa sul Gran Sasso. Aru e Froome crollano : Il britannico della Mitchelton-Scott, maglia rosa, si è imposto per distacco consolidando così il primato in classifica generale

Giro d'Italia - Yates vince sul Gran Sasso : staccati Aru e Froome : Il britannico Simon Yates in maglia rosa ha vinto per distacco la 9/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Pesco Sannita , Benevento, al Gran Sasso , L'Aquila, , località Campo Imperatore, ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Simon Yates si prende anche la Maglia Azzurra : Si chiude la prima metà del Giro d’Italia: andiamo a vedere le altre classifiche dopo la nona tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 100 3 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 4 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 68 5 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 52 6 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – ...

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie. Yates vince e rimane leader (9^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader ma oggi la nona tappa ci porterà al Gran Sasso (13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:19:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 - Yates trionfa sul Gran Sasso. Crollano Aru e Froome : Sprint vincente del britannico sul gruppetto dei migliori. Crollano Aru e Froome Giro d'Italia 2018, tappa 9 sul Gran Sasso. Orari tv, percorso e favoriti Giro d'Italia 2018, il percorso e gli arrivi ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo la forza per sprintare - che vittoria in salita. Non mi nascondo - voglio vincere il Giro!” : Simon Yates ha trionfato a Campo Imperatore e ha rafforzato la maglia rosa. Il britannico ha meritatamente vinto sul Gran Sasso e ha aumentato il proprio vantaggio nei confronti di Tom Dumoulin, Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo mentre Fabio Aru e Chris Froome sono sprofondati a oltre due minuti. Il capitano della Mitchelton-Scott era raggiante ai microfoni della Rai: “Sono molto felice ma anche molto stanco. L’Astana ha fatto la ...

Giro d’Italia 2018 - domani il giorno di riposo (lunedì 14 maggio). Quando si ricomincia? Programma - orario e tv della decima tappa Penne-Gualdo Tadino : domani lunedì 14 maggio il Giro d’Italia 2018 osserverà il secondo giorno di riposo. Dopo dieci giorni intensi, con le tre tappe in Israele (e il lungo trasferimento in Sicilia) e ben tre arrivi in salita tra Etna, Montevergine e Campo Imperatore, il gruppo potrà tirare un po’ il fiato e godersi una giornata di relax che sarà fondamentale per recuperare le forze in vista di una seconda settimana che culminerà con la scalata del Monte ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Simon Yates rafforza la maglia rosa - Aru e Froome a due minuti! : Simon Yates ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2018 e ha rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico, grazie al successo a Campo Imperatore, ora vanta 32” sul compagno di squadra Johan Chaves e ben 38” su Tom Dumoulin. Pinot a 45”, Pozzovivo è a 57” mentre Chris Froome e Aru sono sprofondati a 2’30”. Classifica maglia rosa Giro D’ITALIA 2018: 1. Simon Yates ...

Diretta/ Giro d'Italia 2018 - streaming video e tv : vince Simon Yates! (9^ tappa Pesco Sannita Gran Sasso) : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 9^ tappa Pesco Sannita-Gran Sasso: percorso e orari del terzo arrivo in salita, dura tappa appenninica (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:04:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - risultato nona tappa : Simon Yates padrone a Campo Imperatore - in crisi Fabio Aru e Chris Froome : Si chiude con una tappa meravigliosa la prima parte del Giro d’Italia 2018: la nona frazione, con partenza da Pesco Sannita e arrivo al Gran Sasso d’Italia dopo 225 chilometri è stato uno spettacolo unico, con il primo vero e proprio scontro diretto tra i big della classifica generale. Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo ci hanno provato in tutti i modi ad attaccare la Maglia Rosa Simon Yates, ma il britannico della Mitchelton-SCOTT ...

Giro d'Italia 2018 live - tappa 9. Iniziata l'ultima salita : Arrivo in salita sul Gran Sasso. Riflettori sugli uomini di classifica Giro d'Italia 2018, tappa 9 sul Gran Sasso. Orari tv, percorso e favoriti Giro d'Italia 2018, il percorso e gli arrivi in salita ,...

Diretta/ Giro d'Italia 2018 - streaming video e tv : Masnada rischia tutto! (9^ tappa Pesco Sannita Gran Sasso) : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 9^ tappa Pesco Sannita-Gran Sasso: percorso e orari del terzo arrivo in salita, dura tappa appenninica (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:41:00 GMT)

Giro d'Italia : interrogazione del Senatore PD Magorno sulla telecronaca RaiSport della 7ª tappa in Calabria : ... sulla base del contratto di servizio in essere con Rai-Sport, per riparare nei confronti del territorio calabrese in oggetto a tutela della sua dignità a della sua economia in considerazione della ...