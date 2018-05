Giro d’Italia 2018 | Pesco Sannita-Campo Imperatore I favoriti della tappa di oggi

Giro d’Italia 2018 - nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore : il tappone sugli Appennini! Aru deve provarci sul Gran Sasso d’Italia : Il Giro d’Italia 2018 arriva ad un momento potenzialmente decisivo nella lotta per la Maglia Rosa, con la nona tappa, che vedrà i corridori partire da Pesco Sannita e dopo ben 225 km arrivare sul Gran Sasso d’Italia, fino ai 2135 metri di Campo Imperatore. Un vero e proprio tappone sugli Appennini, che offrirà il terzo arrivo in salita di questa edizione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della nona tappa del ...

Giro d’Italia 2018 - cosa aspettarsi dalla tappa di Campo Imperatore? Gran Sasso temibile - il borsino dei favoriti. Yates può incrementare ancora : Calascio, con 13,5 km e una pendenza media del 6%. Campo Imperatore, 26 chilometri molto irregolari con pendenze che vanno oltre il 13%. Se fino ad ora ci si è potuti gestire (ovviamente in modo relativo) e si è potuti stare nella pancia del gruppo a guardarsi, da domani non si scherza più. Il Giro d’Italia chiude la sua prima parte, fatta dalla trasferta in Israele e da un lungo percorso nel Sud del Bel Paese, con la nona frazione, che ...

Giro d’Italia 2018 - Richard Carapaz : il nuovo gioiello di un ciclismo sempre più globalizzato : Nella giornata di oggi il Giro d’Italia ha piantato un’altra bandierina nel mondo e più precisamente in Ecuador. Richard Carapaz, vincendo a Montevergine, è diventato il primo corridore ecuadoregno ad imporsi in una tappa nelle 101 edizioni di storia della corsa rosa, allargando il numero di Paesi capaci di ottenere questo risultato a 34. Pochi, forse, ma negli ultimi anni è sempre più evidente la globalizzazione all’interno ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Oggi salita veloce. Gran Sasso adatto agli scalatori - voglio segnali di crescita” : Fabio Aru ha concluso insieme ai migliori l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha superato al meglio l’insidiosa salita di Montevergine di Mercogliano, affrontata sotto la pioggia, e può guardare con più ottimismo alla durissima frazione di domani che porterà il gruppo in cima al Gran Sasso (Campo Imperatore). Il sardo ha analizzato così la sua situazione come riporta l’Ansa: “La ...

Giro d’Italia 2018 - non c’è pace per Chris Froome. Altra caduta sul fianco già dolorante - Corsa Rosa da incubo : La prima parte di Giro d’Italia 2018 è stata da incubo per Chris Froome. Che questa Corsa Rosa fosse stregata per il vincitore di quattro Tour de France lo si era capito ancora prima della partenza. Infatti nella ricognizione mattutina della cronometro di Gerusalemme il britannico aveva perso il controllo della ruota anteriore in una curva, scivolando per terra e riportando diverse abrasioni sul fianco destro. Una disattenzione che gli è ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle dell’ottava tappa : super Richard Carapaz - si rivede Davide Formolo : Ottava tappa per il Giro d’Italia 2018: partenza dalla Calabria, da Praia a Mare, sconfinamento ed arrivo in Campania, sull’ormai nota salita di Montevergine di Mercogliano. Su un’ascesa non impossibile a fare la differenza a sorpresa è stato Richard Carapaz: il venezuelano in maglia bianca è andato a prendersi il successo precedendo il gruppo formato da tutti i big. Andiamo a rivivere la frazione odierna con le pagelle dei ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : serve una svolta a Campo Imperatore. Un segnale sul Gran Sasso prima che sia troppo tardi : Fabio Aru ha lanciato un timido sorriso quando ha tagliato il traguardo di Montevergine, il secondo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 non ha riservato particolari sorprese al Cavaliere dei Quattro Mori che è giunto all’arrivo insieme a tutti gli altri big palesando una buona gamba: la forma del sardo sembra davvero crescere giorno dopo giorno e ora è arrivato il momento per fare la differenza. Sull’Etna ha dovuto ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani. Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) - si sale per 45 km! Finale al 9% - che tappone sugli Appennini! : Ora il Giro d’Italia è atteso davvero da una svolta cruciale. Dopo l’Etna che ha consegnato la maglia rosa a Simon Yates grazie a un bello scatto e al nulla di fatto tra gli altri big, dopo le scaramucce di Montevergine, finalmente si inizierà a fare sul serio: la nona tappa, quella che precede il secondo giorno di riposo, promette scintille e sarà sicuramente determinante per le sorti della classifica generale. La lunghissima Pesco ...

Giro d’Italia 2018 - Richard Carapaz : “Felice ed emozionato - ho lavorato duro per ottenere questa vittoria” : L’ottava tappa del Giro d’Italia 2018 incorona Richard Carapaz. Il 24enne ecuadoregno ha sferrato l’attacco decisivo negli ultimi due chilometri della salita conclusiva di Montevergine di Mercogliano, riuscendo così a tagliare il traguardo in solitaria. Il giovane scalatore della Movistar, che aveva conquistato la Maglia Bianca sull’Etna, ottiene così la vittoria più importante della sua carriera e conferma le grandi qualità mostrate negli ...

Giro d’Italia 2018 - risultato ottava tappa. Richard Carapaz brilla a Montevergine - Formolo secondo. I big arrivano tutti assieme : Pochi scossoni, un brivido e un nuovo volto da celebrare: lascia poco l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018, da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano, salita storica della corsa rosa che però stenta a regalare emozioni e creare situazioni di rilievo in ottica classifica generale. Richard Carapaz ha colto il successo di tappa in maglia bianca con un ottimo scatto negli ultimi 2 chilometri, mentre Simon Yates non ha avuto problemi ...