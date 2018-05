Giro d’Italia 2018 | le altre classifiche | Simon Yates si prende anche la Maglia Azzurra

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo la forza per sprintare - che vittoria in salita. Non mi nascondo - voglio vincere il Giro!” : Simon Yates ha trionfato a Campo Imperatore e ha rafforzato la maglia rosa. Il britannico ha meritatamente vinto sul Gran Sasso e ha aumentato il proprio vantaggio nei confronti di Tom Dumoulin, Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo mentre Fabio Aru e Chris Froome sono sprofondati a oltre due minuti. Il capitano della Mitchelton-Scott era raggiante ai microfoni della Rai: “Sono molto felice ma anche molto stanco. L’Astana ha fatto la ...

Giro d’Italia 2018 - domani il giorno di riposo (lunedì 14 maggio). Quando si ricomincia? Programma - orario e tv della decima tappa Penne-Gualdo Tadino : domani lunedì 14 maggio il Giro d’Italia 2018 osserverà il secondo giorno di riposo. Dopo dieci giorni intensi, con le tre tappe in Israele (e il lungo trasferimento in Sicilia) e ben tre arrivi in salita tra Etna, Montevergine e Campo Imperatore, il gruppo potrà tirare un po’ il fiato e godersi una giornata di relax che sarà fondamentale per recuperare le forze in vista di una seconda settimana che culminerà con la scalata del Monte ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Simon Yates rafforza la maglia rosa - Aru e Froome a due minuti! : Simon Yates ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2018 e ha rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico, grazie al successo a Campo Imperatore, ora vanta 32” sul compagno di squadra Johan Chaves e ben 38” su Tom Dumoulin. Pinot a 45”, Pozzovivo è a 57” mentre Chris Froome e Aru sono sprofondati a 2’30”. Classifica maglia rosa Giro D’ITALIA 2018: 1. Simon Yates ...

Giro d’Italia 2018 - risultato nona tappa : Simon Yates padrone a Campo Imperatore - in crisi Fabio Aru e Chris Froome : Si chiude con una tappa meravigliosa la prima parte del Giro d’Italia 2018: la nona frazione, con partenza da Pesco Sannita e arrivo al Gran Sasso d’Italia dopo 225 chilometri è stato uno spettacolo unico, con il primo vero e proprio scontro diretto tra i big della classifica generale. Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo ci hanno provato in tutti i modi ad attaccare la Maglia Rosa Simon Yates, ma il britannico della Mitchelton-SCOTT ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - DIRETTA tappa di oggi Pesco Sannita-Campo Imperatore. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale e la guida completa : CLICCA QUI PER Tutti GLI aggiornamenti DELLA tappa MINUTO PER MINUTO Il Giro d’Italia 2018 si infiamma con la nona tappa: oggi domenica 13 maggio si corre la Pesco Sannita-Campo Imperatore, la Corsa Rosa entra nel vivo con 225 chilometri davvero di fuoco che saranno determinanti per la classifica generale. Gli ultimi 47 chilometri saranno Tutti in salita, il gruppo arriva nel cuore del Gran Sasso, si va oltre i 2000 metri di altitudine e ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Pesco Sannita-Gran Sasso d’Italia. Tappone sugli Appennini - Campo Imperatore farà male! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nota tappa del Giro d’Italia 2018, 225 chilometri da Pesco Sannita al Gran Sasso d’Italia. Terzo arrivo in salita della corsa rosa dopo Etna e Montevergine, per molti versi il più duro. In primis per le pendenze costanti dell’ultimo chilometro, ma anche per la lunghezza della frazione e per i 50 chilometri conclusivi che di fatto puntano costantemente verso l’alto. Ill primo ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - LIVE tappa di oggi Pesco Sannita-Campo Imperatore. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale e la guida completa : Il Giro d’Italia 2018 si infiamma con la nona tappa: oggi domenica 13 maggio si corre la Pesco Sannita-Campo Imperatore, la Corsa Rosa entra nel vivo con 225 chilometri davvero di fuoco che saranno determinanti per la classifica generale. Gli ultimi 47 chilometri saranno Tutti in salita, il gruppo arriva nel cuore del Gran Sasso, si va oltre i 2000 metri di altitudine e lo spettacolo non mancherà, si attende lo scontro diretto tra Tutti i ...

Giro d’Italia 2018 - Pesco Sannita-Campo Imperatore. I favoriti della tappa di oggi. Finale pazzesco - si sale per 50 km consecutivi! : Una salita Finale di, sostanzialmente, 50 chilometri, anche se la parte centrale è ad intermittenza. La nona tappa del Giro d’Italia 2018, da Pesco Sannita a Campo Imperatore sul Gran Sasso, sarà probabilmente la più dura ed impegnativa affrontata fino a questo momento dai corridori. Sull’Etna e a Montevergine non ci sono state differenze tra i big ad eccezione di Simon Yates, che proprio sul vulcano siciliano ha lasciato tutti sul ...

Giro d’Italia 2018 - nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore : il tappone sugli Appennini! Aru deve provarci sul Gran Sasso d’Italia : Il Giro d’Italia 2018 arriva ad un momento potenzialmente decisivo nella lotta per la Maglia Rosa, con la nona tappa, che vedrà i corridori partire da Pesco Sannita e dopo ben 225 km arrivare sul Gran Sasso d’Italia, fino ai 2135 metri di Campo Imperatore. Un vero e proprio tappone sugli Appennini, che offrirà il terzo arrivo in salita di questa edizione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della nona tappa del ...

Giro d’Italia 2018 oggi (13 maggio) - nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi domenica 13 maggio si correrà la nona tappa del Giro d’Italia 2018: la Pesco Sannita-Campo Imperatore, lunga 225 chilometri, potrebbe davvero fare la differenza e rivoluzionare la classifica generale. Dopo l’Etna e Montevergine di Mercogliano, il gruppo affronterà il terzo arrivo in salita di questa Corsa Rosa e davvero non si potrà più scherzare perché gli ultimi 47 chilometri saranno tutti con il naso all’insù. C’è ...

DIRETTA Giro d’Italia 2018 - nona tappa LIVE : Pesco Sannita-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore). Altimetria - favoriti e come vederla in tv : Oggi domenica 13 maggio si disputa la nona tappa del Giro d’Italia 2018: la Pesco Sannita-Gran Sasso d’Italia sarà determinante per la classifica generale. Il tappone appenninico rivoluzionerà la classifica generale della Corsa Rosa: tutti i big sono pronti a darsi battaglia lungo i 47 chilometri di ascesa che caratterizzano questa durissima frazione. L’arrivo in salita a Campo Imperatore si presta particolarmente agli ...

Giro d’Italia in tv - nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore : come vederla in tempo reale e diretta streaming. Orario e programma : Domani (domenica 13 maggio) si correrà la nona tappa del Giro d’Italia 2018, 225 km da Pesco Sannita a Campo Imperatore. Si tratta di un vero e proprio tappone sugli Appennini, con i corridori che affronteranno a metà corsa il GPM di seconda categoria di Roccaraso (7 km al 6%) e poi scaleranno il Gran Sasso d’Italia, terzo arrivo in salita di questa edizione. L’ascesa finale misura ben 45 km ed è suddivisa in due GPM: Calascio, 13,5 ...

Giro d’Italia 2018 - cosa aspettarsi dalla tappa di Campo Imperatore? Gran Sasso temibile - il borsino dei favoriti. Yates può incrementare ancora : Calascio, con 13,5 km e una pendenza media del 6%. Campo Imperatore, 26 chilometri molto irregolari con pendenze che vanno oltre il 13%. Se fino ad ora ci si è potuti gestire (ovviamente in modo relativo) e si è potuti stare nella pancia del gruppo a guardarsi, da domani non si scherza più. Il Giro d’Italia chiude la sua prima parte, fatta dalla trasferta in Israele e da un lungo percorso nel Sud del Bel Paese, con la nona frazione, che ...

Giro d’Italia 2018 - Richard Carapaz : il nuovo gioiello di un ciclismo sempre più globalizzato : Nella giornata di oggi il Giro d’Italia ha piantato un’altra bandierina nel mondo e più precisamente in Ecuador. Richard Carapaz, vincendo a Montevergine, è diventato il primo corridore ecuadoregno ad imporsi in una tappa nelle 101 edizioni di storia della corsa rosa, allargando il numero di Paesi capaci di ottenere questo risultato a 34. Pochi, forse, ma negli ultimi anni è sempre più evidente la globalizzazione all’interno ...