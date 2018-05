Giovane ucciso con un colpo di pistola alla gola |  fermato il suocero

Londra peggio di New York : ucciso un altro Giovane : Preoccupano gli ultimi episodi di violenza nelle metropoli britanniche. Un 17enne è stato ucciso per strada con un colpo di pistola a sud di Londra . Lo riferiscono i media britannici che citano la ...

Giovane morto a Rimini : «Ucciso con due colpi di pistola». C'è già un fermo : Il Giovane africano era in Italia con regolare permesso di soggiorno, non aveva precedenti e non aveva alcun legame col mondo dello spaccio: secondo l'autopsia sarebbe morto tra la mezzanotte e le 2. ...

Giovane confessa : 'Ho ucciso il mio coetaneo per la droga' Video : Ci troviamo a #Salerno, dove negli ultimi giorni è stato portato in caserma dai carabinieri il presunto #assassino di Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di cui si erano perse le tracce nella notte tra il 6 ed il 7 aprile scorsi. Il corpo del Giovane Pascuzzo è stato rinvenuto nella giornata di ieri, 14 aprile 2018, in una zona non troppo distante dal centro abitato di Buonabitacolo con ferite evidenti di arma da taglio le stesse ferite che ...