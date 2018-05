Giovane morto vicino a Roma | ha ferita da arma da fuoco al collo

Giovane trovato morto vicino Roma - ha ferita d'arma da fuoco al collo : Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati che indagano sulla vicenda

Sotto choc per Rudy - il Giovane centauro morto contro l'auto dell'amico : Lucca, 13 maggio 2018 - Due paesi Sotto choc, Piano di Coreglia e Ghivizzano , vicinissimi geograficamente e oggi accumunati dagli stessi sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Rudy ...

Roma - Giovane morto ai Parioli - il cugino Francesco De Vito Piscicelli era l'imprenditore che 'rideva' del terremoto all'Aquila : Giuseppe De Vito Piscicelli, il giovane di 23 anni trovato morto ieri nella sua casa ai Parioli per overdose, discendeva da una famiglia nobiliare molto conosciuta a Roma nord. Uno dei suoi cugini, ...

Giovane morto ai Parioli - la fidanzata : “Mia la scritta - ma era un gioco” : Giovane morto ai Parioli, la fidanzata: “Mia la scritta, ma era un gioco” Sul petto dell’uomo il messaggio “Mi hai lasciata sola, mi vendicherò”. La donna, indagata per omicidio colposo, prima nega che il messaggio sia suo poi ammette tutto Continua a leggere

Giovane morto ai Parioli - la fidanzata : "Mia la scritta - ma era un gioco" : Sul petto dell'uomo il messaggio "Mi hai lasciata sola, mi vendicherò". La donna, indagata per omicidio colposo, prima nega che il messaggio sia suo poi ammette tutto

Parioli - Giovane trovato morto sul petto la frase : mi vendicherò : Una scritta sul petto: 'Mi hai lasciata sola tutta la notte, mi vendicherò'. E accanto al letto in cui aveva dormito con la fidanzata, nella camera di un appartamento in viale di Villa Grazioli ai ...

Roma - Giovane trovato morto in camera. Probabile overdose : indagata la ragazza per omicidio colposo : Potrebbe essere stata lei a fornire la dose di metadone letale. Ancora mistero sulla frase trovata scritta col rossetto sul petto del giovane

Parioli - morto Giovane di 22 anni : sul corpo una scritta sospetta/ Roma - probabile overdose di metadone : Roma, giallo ai Parioli: un giovane 22enne è stato trovato morto in casa nella Villa Grazioli del ricco quartiere Romano. Sulla schiena una scritta con rossetto: overdose?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:41:00 GMT)