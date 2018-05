Giada non ce l' ha fatta La famiglia dona gli organi

L'addio del paese a Giada Di Filippo - studentessa suicida. 'Una laurea non vale una vita' : Giada Di Filippo è stata salutata da amici e parenti con il rito funebre tenutosi a Rocca Pipirozzi, una frazione di Sesto Campano , IS, . Per l'ultimo saluto, i familiari hanno scelto una bara bianca ...

Giada - il toccante messaggio del professore su Facebook dopo il suicidio : 'L'Università non è una gara' : La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. toccante il messaggio scritto su Facebook da Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica alla Facoltà di Giurisprudenza dell'...

"L'Università non è una gara - non c'è vittoria ad ogni costo". Il post del professore dopo il suicidio di Giada fa migliaia di like : "L'Università non è una gara, non serve per dare soddisfazione alle persone che ci circondano, non è una affannosa corsa ad ostacoli verso il lavoro": con queste parole Guido Saraceni, professore di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Teramo, molto popolare sui social network, ha commentato la morte della giovane studentessa Giada, ...

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...

E' morta Giada - la 'bimba piuma' che non riusciva a prendere peso : A soli 12 anni si è spenta Giada, la 'bimba piuma' che non riusciva a prendere peso. Per la piccola, che pesava soltanto 7 chili, è stata fatale una polmonite...