Gf | Favoloso | Patrizia mi ha deluso | non mi perdono di aver perso Nina

Luigi Favoloso : “Patrizia mi ha deluso” | GF 15 : Luigi Favoloso spegne il suo sorriso ad ogni ora che passa, dopo aver trascorso le ultime 48 ore ad esultare per la vittoria ottenuta al GF 15. Accantonate anche le frecciatine con Mariana Falace, ribattezzata “la falsa” a causa del comportamento avuto con Patrizia Bonetti. Eppure Luigi Favoloso ha deciso di fare marcia indietro ed in una delle sue riflessioni confuse, confida proprio alla napoletana di non aver gradito il ...

Gf - Giulia Provvedi prende in giro Patrizia e Luigi : "Se oggi i playboy sono Favoloso - qualcosa è andato storto" : L'ingresso nella casa del Gf Nip di Patrizia Bonetti ha fatto parecchio discutere sia dentro che fuori dalla Casa più spiata d'Italia. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, hanno ...

Grande Fratello - chiarimento tra Patrizia e Luigi Favoloso : «Voglio parlare con Nina quando esco» : Dopo il faccia a faccia all'interno della casa del Grande Fratello con Mariana, Patrizia ha bisogno di chiarirsi anche con Luigi Favoloso , per parlare del loro rapporto. Barbara D'Urso furiosa con ...

“Ahhh - beccati!”. Grande Fratello - Luigi Favoloso sorpreso dagli altri inquilini a letto con lei. Ha già dimenticato Patrizia? Battute a raffica per l’ex di Nina Moric e che imbarazzo per la sua nuova ‘amica’ in Casa! : Prima il flirt con Patrizia Bonetti, poi l’addio di Nina Moric in diretta tv. Ancora, la polemica sollevata dalla comunità ebraica italiana per via di un tatuaggio filonazista sul braccio poi coperto prima di entrare nella Casa e adesso è stato sorpreso dagli altri compagni d’avventura nel reality di Canale 5 in atteggiamenti che gli hanno valso il titolo di ‘provolone della Casa’. Al Grande Fratello 15, insomma, non ci si annoia mai ...

Luigi Favoloso conteso da Patrizia e Mariana - la sorella a Pomeriggio 5 : «Con Nina non è finita» : Luigi Favoloso avrebbe attirato l'attenzione di un'altra donna all'interno della casa del Grande Fratello, ma fuori dal reality ha diverse situazioni in sospeso. Ne hanno parlato a Pomeriggio 5, dove ...

Nina Moric e Favoloso in crisi da un anno : parla Patrizia Bonetti : Nina Moric e Favoloso si erano lasciati prima del Grande Fratello? Le dichiarazioni di Patrizia Bonetti a Domenica Live Il rapporto tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso non era così saldo prima dell’inizio del Grande Fratello: i due erano in crisi da tempo, da oltre un anno. A rivelarlo è stata Patrizia Bonetti a […] L'articolo Nina Moric e Favoloso in crisi da un anno: parla Patrizia Bonetti proviene da Gossip e Tv.

Patrizia Bonetti accusa Ricucci e parla dell’amore per Luigi Favoloso : Stefano Ricucci accusato da Patrizia Bonetti a Domenica Live Patrizia Bonetti ospite a Domenica Live ha parlato delle dichiarazioni choc fatte dal suo ex Stefano Ricucci e ha parlato del suo amore per Luigi Favoloso con il conseguenti avances di Mariana nei confronti dell’ex di Nina Moric. Il ricco imprenditore ha infatti affermato che l’ex gieffina è una ragazza mitomane, una baby killer che è alla ricerca disperata di farsi ...

Patrizia Bonetti a Domenica Live/ Favoloso si sente preso in giro : martedì sera entra nella Casa del GF? : Patrizia Bonetti a Domenica Live: Luigi Mario Favoloso si sente preso in giro per la sua passata relazione con Gianluca Vacchi: martedì sera entra nella Casa del Grande Fratello?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:31:00 GMT)