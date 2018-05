GF 15 | un drone vola sopra la Casa | la produzione lo intercetta

ilnotiziangolo

: Difesa, i generali chiedono 766 milioni per un nuovo drone. Ma non vola ed è un doppione di un progetto europeo - fattoquotidiano : Difesa, i generali chiedono 766 milioni per un nuovo drone. Ma non vola ed è un doppione di un progetto europeo - ClaudianoVe : RT @Quadricottero: Con queste song la mente vola come fosse un drone #ESCita - Quadricottero : Con queste song la mente vola come fosse un drone #ESCita -

(Di domenica 13 maggio 2018) GF 15 news – I concorrenti del reality sono stati di nuovo rinchiusi nella camera per via di un evento eccezionale. Questa volta non si tratta di un altro sponsor in fuga e conseguente ritiro dei prodotti, ma di un. Luigi Favoloso, Lucia Orlando e altri concorrenti del GF 15 hanno infatti visto unsolcare i cieli di Cinecittà e diretto verso di loro. Ovviamente non è stato possibile capire nulla di più. Unirrompe al GF 15, ma fallisce la missione I ragazzi sono rimasti delusi dal tentativo fallito dal, che forse ha cercato di superare i confini virtuali dellaper recapitare un messaggio ad uno dei concorrenti. In particolare Luigi Favoloso si è dichiarato deluso dall’evento,ttutto perché gli autori si sono accorti subito di quanto stava accadendo ed hanno impedito che chiunque dei presenti fosse sul posto al momento dell’atterraggio. ...