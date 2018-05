Gerusalemme | Netanyahu incontra Kushner

Giro d’Italia partito da Gerusalemme Netanyahu : felice che mondo sia qui Dumoulin rosa|Bar Refaeli madrina : Il premier israeliano: «Siamo molto emozionati per questa gara. E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo»

Giro d'Italia - partita la crono - Netanyahu : «Felice che il mondo sia venuto qui a Gerusalemme» : E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo. Questo è un messaggio molto importante per Gerusalemme, la nostra città, città della pace» ha detto ...

Giro d’Italia - partita la crono - Netanyahu : «Felice che il mondo sia venuto qui a Gerusalemme» : Il premier israeliano: «Siamo molto emozionati per questa gara. E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo»

Ciclismo - a Gerusalemme tutto pronto per il Giro : anche Netanyahu in sella : Il premier israeliano in bicicletta percorre le strade della Città Santa da cui prenderà il via la corsa il 4 maggio

Erdogan : 'Netanyahu terrorista'. Gerusalemme - no a lezioni da lui : "Non serve che dica al mondo quanto sia crudele l'esercito israeliano. Possiamo capire cosa fa questo Stato terrorista guardando la situazione a Gaza e a Gerusalemme".

USA : Trump vede Netanyahu - forse a Gerusalemme per ambasciata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Anche per il Guatemala Gerusalemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal 'vero amico' Trump : Oggi invece Netanyahu incontrerà Trump, definito "un vero amico" da quando, un volta insediato alla Casa Bianca, ha adottato una politica di sostegno incondizionato a Israele e al suo governo. I due ...