Galli della Loggia | cercare ‘punti in comune tra i tre leader’ è una manipolazione della

"Top Chef Cup" - l'ora della rivincita : il ritorno di Matteo Torretta e Cinzia FumaGalli : Milano, 12 maggio 2018 - Dal 13 maggio appuntamento in prima serata con "Top Chef Cup" , in onda alle 21:25 sul NOVE. Protagonisti anche due Chef lombardi: Matteo Torretta e Cinzia Fumagalli . Di cosa ...

Festa della Croce Rossa - a villa Duchessa di Galliera un campo simulato di protezione civile : ... Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua, , presso le piscine; nello stesso giorno a Vado Ligure, nell'ambito della maniFestazione MODIDI, festival di arte e scienza per bambine e bambini, dalle ...

'Storia di un clinico - della scuola e della sua famiglia : Giovanni Gasbarrini' - il 4 maggio a Palazzo Galli : Il bisogno di salute e i notevoli progressi nelle possibilità di soddisfarlo, per pochi o per molti, coercitivamente o liberamente, sia con la medicina sociale e politica, che con quella clinica e ...

"Non ci piaci - sei nera" : in una casa di riposo di SeniGallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per il colore della pelle : Derisa per il colore della pelle e destinataria di frasi a sfondo razzista ("non ci piaci, sei nera") da parte di alcuni ospiti della casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. E' accaduto, come anticipato oggi dal Corriere Adriatico, a un'aspirante operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo che si è vista sfuggire la stipula del contratto di lavoro perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della ...

Fosforo - Festa della Scienza a SeniGallia : Sessanta eventi e 35 ospiti tra divulgatori, studiosi e animatori per un'immersione di tre giorni divertente e accessibile nel mondo della Scienza con mostre, incontri, laboratori e spettacoli. Al via l'11, il 12 e il 13 maggio a Senigallia l'ottava edizione di Fosforo, che porta annualmente nella città 20 mila visitatori tra piazza del ...

Medici Senza Frontiere ospite di Fosforo : la festa della scienza 2018 a SeniGallia : " Quella della festa della scienza è un'occasione unica per MSF per incontrare bambini e ragazzi e stimolarli a riflettere e a confrontarsi, con la difficile realtà di tanti loro coetanei che ...

Maurizio Costanzo Show : Emma - Selvaggia Lucarelli e Giancarlo MaGalli tra gli ospiti della quarta puntata : Selvaggia Lucarelli Il ritorno di Emma Marrone e il debutto di Selvaggia Lucarelli. La quarta puntata del Maurizio Costanzo Show è di scena domani, su Canale 5 alle 23.20 circa, e potrà contare su un variegato parterre di ospiti. A cominciare proprio dalla cantante salentina e dalla penna del Fatto Quotidiano nonchè giurata di Ballando con le Stelle. Per quest’ultima l’esordio sulle poltrone del talk più longevo di Italia sancirà ...

Milano - morta incinta di 2 gemelle/ Clinica MangiaGalli - ostetrica e medico : processo per omicidio della donna : Milano, Clinica Mangiagalli: Claudia Bordoni morta incinta di due gemelle, ostetrica e medico ginecologa andranno a processo per omicidio colposo della donna(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:29:00 GMT)

'Così fan tutte' chiude stagione della grande opera al cinema Gabbiano di SeniGallia : Ricordiamo che per tutti gli spettacoli i biglietti sono sempre acquistabili in qualsiasi momento anche online sul sito www.cinemaGabbiano.it . Caricamento mappa in corso... cinema Gabbiano

SeniGallia : in IV Commissione si parla della Casa Protetta : I lavori della Commissione potranno essere seguiti in diretta streaming sulla web tv comunale attraverso la piattaforma digitale Senigallia.halleymedia.com , accessibile anche dal sito web comunale ...

Il torneo biathlon scacchi-pingpong torna a SeniGallia in occasione della Pasqua : Ivano Faini, esperto in entrambe gli sport. Il torneo prevede due fasi distinte con relativi punteggi che poi vengono sommati alla fine. Ai partecipanti della volta precedente sono sottratti punti in ...

Economia : SanGalli - Confcommercio - a 'Il Corriere della Sera' - necessario non indebolire la ripresa : Roma, 14 mar 08:40 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in una intervista a "Il Corriere della Sera" si dice molto preoccupato per il rischio di... , Res,