Francia | pattuglie anti migranti al confine con l’Italia | la magistratura indaga sulle

(Di domenica 13 maggio 2018) Il procuratore della Repubblica di Gap, comune del sud est della, ha annunciato due giorni fa l’apertura di un’indagine preliminareazionimigrdell’organizzazione di estrema destra Generazione Identitaria. In un comunicato il procuratore Raphaël Balland – riporta il giornale Le Dauphine – ha spiegato di aver delegato la Gendarmeria del dipartimento Hautes-Alpes per verificare se il gruppo abbia violato la norma che punisce “l’interferenza in una funzione pubblica”. Secondo il comunicato della procura citato dalla stampa francese l’inchiesta si basa “varie contestazioni fatte in loco dalla polizia nelle scorse settimane e richiederà l’interrogatorio, in qualità di persone coinvolte, degli ‘identitari’ controllati nelle ultime settimane”. Generazione identitaria ha avviato una campagna di pattugliamento della frontiera italo-francese – con ...