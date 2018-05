Francia | Meloni | espulsione immediata per potenziali terroristi

meteoweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) Roma, 13 mag. (AdnKronos) – ‘Parigi -al grido di Allah Akbar- un uomo ha ucciso una donna e ferito otto persone con un coltello. Ennesimo attacco vigliacco dell’isis. Tolleranza zero edper tutti iislamici. Non c’è spazio per chi disprezza la nostra cultura”. Lo scrive su Twitter Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articoloperMeteo Web.