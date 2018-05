Francesco in sciopero della fame per una previdenza ingiusta

huffingtonpost

(Di domenica 13 maggio 2018) Un cappuccino per lui, un succo d'ananas per me.ha gli occhi lucidi, le mani che tremano, la voce che racconta la storia di chi ha passato una vita lottando e faticando. Ha 66 anni, vive a Uzzano (provincia di Pistoia), emigrato dal Sud, è un uomo d'altri tempi, quelli che capisci subito che si sono costruiti una cultura all'universitàvita, dove o impari da solo a cavartela o rimarrai in balia delle intemperie. Mi racconta la sua vita passata in macchina, sul lavoro, da agente di commercio, i sogni e le lotte di gioventù, una nipotina nata da poco che mi mostra orgoglioso dal cellulare.Il tempo di un sorriso, quando chi ci scatta la foto gli grida "sorridi, che altrimenti ti danno già per morto!".Briganti non tocca cibo da 8 giorni. Ha già perso cinque chili. "Ho crampi a muscoli che non pensavo nemmeno di avere, non avevo ...