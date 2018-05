FR | scontro su autostrada A12 | tre feriti di cui uno grave

“Sono sotto le lamiere!”. Incidente choc : vigili del fuoco in azione. Uno scontro pauroso tra tir e furgoni sull’autostrada italiana. La situazione : Le avverse condizioni meteo non stanno solo paralizzando l’Italia e i mezzi di trasporto pubblici (ritardi pesantissimi per treni, aerei e bus), ma creano anche incidenti gravi sulla rete stradale piena di ghiaccio e neve. Un grave Incidente stradale, infatti, è avvenuto nella mattinata lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra i caselli di Boara e Monselice in direzione di Padova. Intorno alle 9.30 due tir e un furgone ...