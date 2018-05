Formula 1 | le Ferrari alla caccia di Hamilton | la diretta del Gp di Spagna

Formula 1 - Ferrari : la FIA dichiara non conformi i nuovi specchietti montati sull'Halo : Una buona idea, attuata in base al regolamento. Poi, però, arriva lo stop. La FIA - Federazione Internazionale - ha dichiarato non conformi i nuovi specchietti studiati dalla Ferrar i per il weekend ...

Formula 1 - Hamilton in pole a Barcellona. Poi c’è Bottas. Le Ferrari in seconda fila : Le Mercedes conquistano la prima fila nelle qualifiche del Gp di Catalunya. Lewis Hamilton partirà in pole position seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle loro spalle, entrambe le Ferrari: Sebastian Vettel partirà dalla terza posizione con Kimi Raikkonen al suo fianco. Terza invece per le Red Bull, con Verstappen che partirà davanti al compagno Ricciardo. Completano la top ten Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (McLaren), ...

Le Mercedes conquistano la prima fila nelle qualifiche del Gp di Catalunya. Lewis Hamilton partirà in pole position seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle loro spalle, entrambe le Ferrari: Sebastian Vettel partirà dalla terza posizione con Kimi Raikkonen al suo fianco. Terza invece per le Red Bull, con Verstappen che partirà davanti al compagno Ricciardo. Per Hamilton si tratta della 74esima pole position in carriera, la seconda ...

Formula 1 - Hamilton : 'Passo Ferrari? Forse ha scelto di andare più piano nelle libere' : "La giornata è stata piuttosto positiva. E' stata anche abbastanza complicata per il tanto vento". Sono le parole di Lewis Hamilton al termine del venerdì di libere in Spagna, che lo hanno visto ...

Formula 1 - GP Spagna. Tutti i segreti della sospensione Ferrari : Gli elementi visibili della sospensione di una F1, sia essa anteriore o posteriore, sono sempre i triangoli che connettono le ruote al telaio e i tiranti o puntoni che trasferiscono il movimento ...

Formula 1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari sposta gli specchietti sull'Halo : A Barcellona, dove domenica è in programma il quinto GP della stagione, arriva la prima novità importante per la Ferrari . Il team di Maranello, in base a quanto stabilito e reso possibile dal ...