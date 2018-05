Formula 1 | Hamilton vince il Gp di Spagna | carambola al via | male le Ferrari

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna : In solitaria, con oltre 20 secondi di vantaggio sul compagno Bottas: Vettel è arrivato quarto The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna appeared first on Il Post.

Formula 1 - Hamilton dopo le qualifiche del GP Spagna : 'Pole che mancava - ne avevo bisogno' : "avevo bisogno di questa pole, mi mancava da un po'. Volevo fare il record in ogni settore ma mi accontento del record nel settore centrale". Sono le parole con cui Lewis Hamilton festeggia la ...

Formula 1 - Hamilton in pole a Barcellona. Poi c’è Bottas. Le Ferrari in seconda fila : Le Mercedes conquistano la prima fila nelle qualifiche del Gp di Catalunya. Lewis Hamilton partirà in pole position seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle loro spalle, entrambe le Ferrari: Sebastian Vettel partirà dalla terza posizione con Kimi Raikkonen al suo fianco. Terza invece per le Red Bull, con Verstappen che partirà davanti al compagno Ricciardo. Completano la top ten Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (McLaren), ...

Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domani sul circuito di Catalogna. Hamilton partirà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e al pilota della Ferrari The post Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 appeared first on Il Post.

