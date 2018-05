Forfait della Kvitova

Infortunio Mandzukic - l’attaccante della Juventus verso il Forfait : Infortunio Mandzukic – Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un torno fondamentale per la lotta per lo scudetto, in particolar modo trasferta difficilissima per la Juventus sul campo della Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi un passo falso per non complicare le chance di titolo. Ma nel frattempo non arrivano di certo buone notizie per i bianconeri, Infortunio ...