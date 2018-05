Fiere | al via la 15ª edizione di Shanghai World Travel Fair

meteoweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) In Cina quello del turismo è un mercato dinamico e promettente. La conferma arriva dalla conferenza stampa di presentazione della 15madella(Swtf), in programma dal 24 al 27 maggio, svoltasi nella città cinese. Secondo i dati statistici resi noti dalla China National Tourism Administration, nel 2017 il numero di viaggi verso l’estero ha raggiunto i 130 milioni, per una spesa stimata pari a 115,29 miliardi di Usd. In base alle previsioni, tale crescita dovrebbe continuare anche nel 2018. Nata nel 2004, Swtf è la principale fiera del turismo cinese. Co-organizzata dallaMunicipal Tourism Administration ed Europe Asia Global Link Exhibitions – joint-venture costituita da Italian Exhibition Group (Ieg) e Vnu Exhibitions Asia – in collaborazione conInternational Convention & Exhibition Corp. Ltd., la fiera è una ...