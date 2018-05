Fibriomalgia | Giornata Mondiale | cos' è questa malattia poco conosciuta

Blastingnews

(Di domenica 13 maggio 2018) Esistono alcune malattie che possiamo definire "fantasma". I pazienti che ne sono affetti si trovano a combattere due battaglie: la prima contro la patologia stessa, la seconda nei confronti dell'ignoranza che genera il pregiudizio. In questo senso diventa fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso opportune campagne informative. In effetti tra le patologieconosciute rientra senz'altro la fibromialgia. In questi anni l'Aisf (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) ha organizzato convegni medici e sportelli informativi per favorire una maggiore conoscenza disindrome. Quest'anno la sezione siciliana dell'Aisf ha organizzato al foro italico l'iniziativa "Movimento è salute", che si avvale anche della collaborazione del Comune di Palermo. Per l'interai pazienti affetti da fibromialgia hanno potuto beneficiare degli effetti benefici derivanti da ...