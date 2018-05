Ferrari | Vettel | ' Le nostre gomme non duravano come per gli altri'

GP Spagna - il trionfo di Hamilton : Ferrari ko - Vettel ai piedi del podio : TRAGUARDO - Hamilton passa primo sotto la bandiera a scacchi con grande tranquillità. Alle sue spalle il compagno di squadra Bottas. Finisce sul podio anche Max Verstappen con la Red Bull che...

GP di Spagna - safety car subito dopo il via - Hamilton precede la Ferrari di Vettel : Il tedesco punta a riprendersi la vetta della classifica che ha avuto in pugno sin dall'inizio della stagione e che due settimane fa a Baku in Azerbaijan gli è stata sfilata dal campione del mondo in ...

Griglia Di Partenza Formula 1 Gp Spagna 2018/ Vettel - niente pole : è di Hamilton! Ferrari in seconda fila

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ Qualifiche live : la Ferrari mostra i muscoli - Vettel sotto l'1'17'

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

Secondo Vettel la Ferrari può vincere a Barcellona : Sebastian Vettel è convinto che la stagione positiva della Ferrari proseguirà anche a Barcellona. Anche se finora la SF71H è stata competitiva, nei test pre-stagione in Spagna la Mercedes era parsa la squadra più forte. “La cosa non mi preoccupa affatto“, ha detto Vettel all’emittente tedesca RTL. “La cosa più importante è che abbiamo una […] L'articolo Secondo Vettel la Ferrari può vincere a Barcellona sembra ...

F1 Ferrari - Vettel : «Abbiamo una buona macchina» : TORINO - Quest'anno la musica sembra essere cambiata in Formula 1. La Mercedes non è più così imbattibile e la Ferrari potrebbe avere i numeri per poter competere con la scuderia tedesca, se non ...

F1 Ferrari - Vettel : «Su Raikkonen la gente ha un'immagine distorta» : ROMA - Rispetto agli anni precedenti in questo 2018 è apparso subito chiaro che le prestazioni di Kimi Raikkonen siano cresciute. Il finlandese è sempre stato molto vicino a Sebastian Vettel e in ...

