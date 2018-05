Ferrari | Mercedes | Pirelli Più che pole è un' altra polemica

Oggi il Gran Premio di Spagna Prima fila Mercedes - poi le due Ferrari : La Formula 1 torna a rombare in Europa e la Mercedes torna a primeggiare in qualifica come successo negli ultimi anni. Dopo un avvio di Campionato da Prima attrice nelle prove ufficiali, la Ferrari ...

Formula 1 Gp Spagna 2018 Diretta/ Qualifiche live : Hamilton in pole! Ferrari "da gara" dietro le Mercedes : Diretta Formula 1 streaming video SKY F1 Qualifiche e FP3 live del Gp Spagna 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca, tempi , oggi 12 maggio,

F1 - GP Spagna 2018 : analisi qualifiche : volano le Mercedes - ma le Ferrari sono in scia. Le Red Bull sperano nel passo gara - ma tutto ruoterà attorno alle gomme : Si sapeva che la Mercedes sarebbe stata la vettura da battere nel fine settimana del Gran Premio di Spagna e, infatti, le qualifiche lo hanno confermato. Prima fila tutta targata “Frecce d’argento” con Lewis Hamilton che ha centrato la 74sima pole position in carriera di un soffio su Valtteri Bottas. alle loro spalle Ferrari e Red Bull, con le gomme grandi protagoniste della giornata. I distacchi, tuttavia, sono ridotti, e ...

F1 - Gp Spagna : Hamilton in pole - prima fila tutta Mercedes. Le Ferrari subito dietro : MONTMELO' , Spagna, - È di Lewis Hamilotn la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula Uno che si correrà domenica alle 15. Sul circuito Montmelò, quinta gara del Mondiale. Il pilota della ...

Formula 1 Spagna - la griglia di partenza : spettacolo tra Mercedes e Ferrari : 1/14 LaPresse ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3. Nella roulette dovuta alla scelta della giusta gomma emergono le Mercedes - ma le Ferrari sono vicine : La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula Uno, contraddistinta da cielo coperto e temperature fresche, attorno ai 20°, ha confermato che la Mercedes a Barcellona non scherza affatto. Le due “Frecce d’argento”, infatti, hanno fatto segnare i migliori tempi sia con le gomme Soft che con le SuperSoft lasciando aperto il dubbio su quale pneumatico sarà utilizzato per qualificarsi nel Q2. Il team di ...

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ FP3 e qualifiche live : Mercedes più veloce della Ferrari - Hartley a muro : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Spagna 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:57:00 GMT)

F1 - GP Spagna 2018 : analisi prove libere. Grande equilibrio al Montmelò. Mercedes da battere - ma Red Bull e Ferrari sono vicine - specie in ottica gara : Le prime prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 (clicca qui per programma e tv) ci hanno regalato alcune conferme e diverse novità. In primo luogo ci hanno ribadito che la Mercedes si trova su uno dei circuiti preferiti, sia per la vettura che per i suoi piloti. Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nella FP1, mentre Lewis Hamilton nel pomeriggio ha fissato un ottimo 1:18.259. Con il passare dei minuti, però, Red Bull e Ferrari ...

F1 - GP Spagna 2018 : tutte le novità di Ferrari e Mercedes. Rosse con fondo nuovo e specchietti - power unit aggressiva per le Frecce : Sta per iniziare il caldissimo weekend riservato al GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Le scuderie di riferimento vogliono arrivare all’appuntamento più preparate che mai, il ritorno in Europa è sempre stato determinante per le sorti del campionato e a Barcellona capiremo davvero quali saranno le gerarchie in pista: la Ferrari è davvero la macchina più veloce del momento oppure la Mercedes ha ancora qualche asso nella manica ...

Mercedes - Hamilton avvisa la Ferrari : "Posso vincere anche senza l'auto migliore" : Il campione inglese: "Potendo scegliere andrei in MotoGP, sono affascinato dai piloti. E' una categoria davvero tosta"

F1 - GP Spagna 2018 : a Barcellona sarà ancora Ferrari-Mercedes - o la Red Bull saprà alzare la testa? : Dopo le emozioni di Baku, la Formula Uno attraversa tutta l’Europa in direzione occidentale e sbarca a Barcellona per la 48esima edizione del Gran Premio di Spagna. Siamo giunti al quinto appuntamento di una stagione che ci sta regalando sorprese e colpi di scena a ripetizione ma che, con la gara del Montmelò taglierà il primo quarto della sua annata. Un primo bilancio parziale, quindi, si potrà assolutamente sviluppare, tenendo conto che ...

F1 - GP Spagna 2018 : strategie opposte per Ferrari e Mercedes. Gomme modificate al Montmeló : Il Circus della Formula Uno è pronto per esibirsi in occasione del quinto round del Mondiale 2018. Dopo il rocambolesco GP di Azerbaijan, sul tracciato cittadino super veloce di Baku, è il turno del Montmeló (Spagna). Su questo circuito, sede anche dei test invernali, le squadre sono solite modificare sensibilmente le monoposto e chi riesce ad adattarsi alle caratteristiche della pista catalana, spesso, è veloce anche altrove. 4.655 km con tre ...

F1 : Ferrari e Mercedes favorevoli al nuovo pacchetto di norme del 2019 pensando al 2021… : E’ trascorsa una settimana da quando il Consiglio Mondiale della FIA ha deciso di ratificare le regole tecniche del 2019 per rendere la Formula Uno più appetibile agli spettatori, con più sorpassi, e nello stesso tempo con costi inferiori, relativamente all’uso di un materiale “semplificato”. In un primo momento, si riteneva che la Ferrari potesse essere contraria a queste modifiche, ferma sostenitrice della ...

