Facebook | quando il sapere diventa potere

Quando accedete a Facebook - le società di marketing potrebbero intercettare i vostri dati : Centinaia di siti web ospitano strumenti per il tracciamento di altre società che raccolgono i dati dei visitatori Quando questi effettuano un'iscrizione usando la funzione di Login via Facebook. Il Login via Facebook (o Pulsante Accedi) permette ai siti web di far iscrivere i loro visitatori cliccando su un bottone che va a prendersi alcuni dati dei loro profili sul social (invece di far inserire i dati a mano). Ora, ...

“Ecco cosa cambia su Facebook”. Novità che non sono di poco conto : “La piattaforma non sarà più la stessa”. Da cosa ci accorgeremo e quando : Mark Zuckerberg non è mai stato sotto pressione come in questo periodo. Lo si nota anche dalle affermazioni ultra-tutelanti verso i suoi utenti. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, il network di Menlo Park cerca di migliorare la sicurezza della piattaforma, garantendo agli iscritti più protezione sui loro dati personali. A cominciare dalla pubblicità: “Facebook chiederà a tutti di effettuare delle scelte su inserzioni basate ...

Cosa vede di noi Facebook quando non siamo su Facebook : Un sacco di informazioni su praticamente ogni sito che visitiamo, ma non è certo l'unico The post Cosa vede di noi Facebook quando non siamo su Facebook appeared first on Il Post.

WhatsApp si ferma : sciopero di 24 ore contro Facebook - ecco quando Video : Lo scandalo del furto dati dei contatti #Facebook da parte dell'agenzia di comunicazione Cambridge Analytica ha suscitato anche la protesta degli altri canali social, tra questi i due colossi #WhatsApp e #Instagram, sui quali sta girando l'iniziativa di sospendere l'uso delle chat e della pubblicazione foto per 24 ore, proprio oggi, 11 aprile, in segno di protesta contro il social network di Zuckerberg. WhatsApp, oggi si ferma, ma in che ...

Lo sfruttamento dei dati di 50 milioni di utenti FACEBOOK da parte della società di comunicazione CAMBRIDGE ANALYTICA è un abuso che ci scopre impotenti.

I dati di Facebook manipolati - quando l'utente del web diventa una merce : Proprio per ciò, le ICTs , Information and Communication Technologies, sono state studiate negli ultimi anni non solo dal punto di vista della scienza e delle sue applicazioni ma anche dal punto di ...

