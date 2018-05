F1 Spagna | Raikkonen si ritira | problemi sull' auto

Formula 1 - la diretta del Gp di Spagna : Raikkonen costretto al ritiro : La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna....

F1 - GP Spagna 2018 : Kimi Raikkonen si ritira - la Ferrari perde potenza. Che sofferenza per le Rosse : Kimi Raikkonen si è ritirato nel corso del 25esimo giro del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. La Ferrari del finlandese ha improvvisamente perso di potenza e non c’è stato nulla da fare: è dovuto rientrare ai box e mettere la macchina all’interno del garage. Uno zero pesantissimo per lo scandinavo e per le Rosse che purtroppo perdono la leadership nella classifica del Mondiale costruttori. Il weekend del Cavallino ...

Formula 1 - Vettel dopo qualifiche GP Spagna : 'Nuove gomme favoriscono Mercedes'. Raikkonen : 'Deluso' : Al GP di Spagna seconda fila tutta Ferrari . "Sono stato contento del giro ma il primo tentativo non era stato buono, meglio l'ultimo, ho avuto comunque buone sensazioni ma alla fine ho visto che ...

Gp Spagna - Raikkonen : 'Non sono contento - sessione complicata' : Roma, 12 mag. , askanews, Kimi Raikkonen non è contento della sua qualifica per il Gp di Spagna che lo vedrà domani partire in seconda fila, dalla quarta piazzola. 'Non sono contento ha detto sessione ...

F1 Spagna - Raikkonen : «Qualifiche complicate» : BARCELLONA - 'Ho commesso un errore, sono state delle qualifiche complicate'. Non usa mezzi termini Kimi Raikkonen, scuro in volto dopo le qualifiche sul circuito di Montmelò. Il finlandese scatterà ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Non sono contento del risultato - ho provato a fare qualcosa di diverso ma non è servito..” : Non ha troppa voglia di parlare, e non è una novità, Kimi Raikkonen al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il finlandese si è classificato in quarta posizione ad oltre quattro decimi dalla pole position di Lewis Hamilton e, nella lotta interna con Sebastian Vettel, ha accusato ben tre decimi di distacco. Una Q3 che non è andata propriamente giù ad “Ice Man”, che non l’ha certo nascosto con le sue parole. ...

F1 - Gp Spagna : la Ferrari costretta a cambiare il motore di Raikkonen : Triplo cambio per Kimi Raikkonen in vista della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di Spagna sul circuito di Montmelò. Con un tweet la scuderia di...

F1 Spagna - Ferrari : Raikkonen cambia il motore : MONTMELÒ - In via precauzionale la Ferrari ha deciso di sostituire il motore termico, il turbocompressore e l'Mgu-h sulla vettura di Raikkonen. La modifica si è resa necessaria in seguito ai problemi ...

F1 Spagna - Ferrari : Raikkonen sostituisce il motore per le qualifiche : MONTMELÒ - Cambio di motore in casa Ferrari. In via precauzionale la scuderia di Maranello ha deciso di sostituire il motore termico, il turbocompressore e l'Mgu-h sulla vettura di Raikkonen. La ...

F1 - GP Spagna 2018 : problemi al motore della Ferrari di Kimi Raikkonen. Il finlandese userà la seconda power unit : Non inizia nel migliore dei modi il weekend di Kimi Raikkonen e della Ferrari, nel quinto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si sono subito attivati per verificare l’origine del problema. ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Dobbiamo capire qual è stato il problema. C’è del lavoro da fare” : “Non è stato un venerdì lineare“. L’ammissione è arrivata proprio per bocca di Kimi Raikkonen, ai microfoni di Sky Sport F1 HD. Il pilota finlandese ha terminato con anticipo la seconda sessione, per un problema alla power unit che ha portato il box a chiedergli di spegnere la macchina. “Non so cosa è successo. C’è stato un problema che mi ha costretto a fermarmi ma dobbiamo ancora capire cosa è stato“. La ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Saremo veloci anche qui al Montmeló” : Una nuova vita sportiva per Kimi Raikkonen? Se lo chiedono gli appassionati della Formula Uno, valutando i risultati recenti del pilota finlandese della Ferrari. Il 17 ottobre saranno 39 le primavere, eppure i 3 podi ed il terzo posto del Mondiale 2018 piloti dimostrano che lo scandinavo c’è e vuole dimostrare tutto il suo valore anche nel quinto round del campionato in Spagna. Le ambizioni di Raikkonen sono alte sul tracciato ...