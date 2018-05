F1 | Ordine d’arrivo GP Spagna 2018 | risultato e classifica

oasport

(Di domenica 13 maggio 2018) Lewis Hamilton trionfa nel GP di, quinta prova del Mondiale di Formula Uno. Giornata da incorniciare per la Mercedes che conclude con Valtteri Bottas in seconda posizione mentre Max Verstappen conquista il terzo gradino del podio. Quarta piazza per una Ferrari un po’ deludente con Sebastian Vettel, per via di una strategia discutibile. Ritiro per un problema al motore per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen.GP– MONDIALE F11.#44 Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas)2#77 Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas)3.5.#33 Max Verstappen (Red Bull Racing)4.#5 Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari)5.#3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing)6.#20 Kevin Magnussen (HAAS)7.#55 Carlos Sainz Jr (Renault)8.#14 Fernando Alonso (McLaren)9.#16 Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)10.#11 Sergio Perez (Force India)11.#18 Lance Stroll (Williams)12.#9 ...