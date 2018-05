F1 oggi 13 maggio | GP Spagna 2018 | su che canale vedere la gara? Orari e palinsesto su

oasport

(Di domenica 13 maggio 2018), domenica 13alle 15.10 il GP di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno, prenderà il via. Sul circuito del Montmeló, l’eterna sfida tra la Ferrari e la Mercedes continuerà. Sebastian Vettel va a caccia di rivincite dopo il rocambolesco round di Baku (Azerbaijan). Il quarto posto finale e la vittoria del rivale Lewis Hamilton non sono certo stati graditi dal tedesco, che in Catalogna punta al bersaglio grosso. Non sarà cosa facile. Su una pista dove le monoposto girano nel corso dei test invernali, la W09 è sempre andata fortissimo e non è un caso che nell’era dei motori ibridi le Frecce d’Argento abbiano vinto tre volte su quattro. L’unica eccezione risale al 2016 quando le due vetture di Nico Rosberg ed Hamilton vennero a contatto nel primo giro, eliminandosi a vicenda. Lewis, autore della pole a precedere il compagno di squadra ...