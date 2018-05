F1 | Mercedes Hamilton vince Gp Spagna

Dominio Mercedes in Spagna - Hamilton vince davanti a Bottas : Allarme Ferrari, la Mercedes è tornata. Hamilton trionfa nel Gp di Spagna e allunga a +17 nel Mondiale su Sebastian Vettel, cui non è bastato passare Bottas al via per limitare i danni, né resistergli dopo il primo pit stop. Sbagliata la strategia Ferrari, che ha deciso di fermare il tedesco una seconda volta dopo 42 giri durante la virtual safety ...

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...

F1 - GARA GP SPAGNA 2018 : Mercedes DOMINA - HAMILTON VINCE. FERRARI FUORI DAL PODIO : BARCELLONA, 13 MAGGIO 2018 F1, GARA GP SPAGNA 2018 : Lewis HAMILTON vince DOMINAndo il GP SPAGNA 2018 precedendo il compagno di scuderia Valtteri Bottas. La FERRARI perde prima Raikkonen per un guasto alla power-unit e poi Vettel, giù dal PODIO a causa della discutibile scelta strategica di rientrare per una seconda sosta. Ne approfitta Max Verstappen che, nonostante un errore e conseguente danneggiamento dell’ala anteriore, resiste ...

F1 - Gp Spagna : Hamilton in pole - prima fila tutta Mercedes. Le Ferrari subito dietro : MONTMELO' , Spagna, - È di Lewis Hamilotn la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula Uno che si correrà domenica alle 15. Sul circuito Montmelò, quinta gara del Mondiale. Il pilota della ...

F1 Spagna - Libere 1 : Mercedes davanti con Bottas e Hamilton - 3° Vettel : BARCELLONA - Le prime Libere sulla pista catalana di Montmelò si aprono nel segno della Mercedes, che dominano la scena e piazzano entrambe le vetture in vetta alla classifica dei tempi. davanti a ...

