F1 in Spagna | Hamilton in Pole | 2° Bottas | 3° Vettel | diretta tv alle 15 | 10 | SkyF1

Formula 1 - le Ferrari alla caccia di Hamilton : la diretta del Gp di Spagna : La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna....

F1 - GP Spagna 2018 : Sebastian Vettel cerca l’assalto a Lewis Hamilton! Serve la partenza da urlo - poi gomme e strategia : Chi parte in prima fila a Barcellona ha vinto nell’88% dei casi. Un dato numerico davvero spaventoso in vista del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1: in ben 24 dei 27 precedenti infatti, ha trionfato un pilota che scattava in pole position o massimo dalla seconda piazzola. Se la statistica venisse confermata allora la Mercedes avrebbe già in tasta un facile successo visto che al Montmelò è davvero molto difficile sorpassare ma ...

Lewis Hamilton prende il volo in Spagna : E’ già esaurita la spinta della Ferrari. Lewis Hamilton di nuovo al comando ed imbattibile. Seconda pole position per il

F1 Spagna - Hamilton : «Bene così ma volevo un record in ogni settore» : BARCELLONA - Hamilton è raggiante: 'Sono molto contento, la pole mi mancava da un po' e volevo fare un record in ogni settore' . Lewis ha messo a segno la pole e il record della pista a Montmelò, dove ...

Formula 1 - Hamilton dopo le qualifiche del GP Spagna : 'Pole che mancava - ne avevo bisogno' : "avevo bisogno di questa pole, mi mancava da un po'. Volevo fare il record in ogni settore ma mi accontento del record nel settore centrale". Sono le parole con cui Lewis Hamilton festeggia la ...

Lewis Hamilton - GP Spagna 2018 : “Mi mancava da troppo la pole - ne avevo bisogno. Contento dei progressi della Mercedes” : Lewis Hamilton ha ritrovato la pole position a Barcellona, nel GP di Spagna. Una prima posizione che mancava dalla prima gara, in Australia. “Mi mancava da troppo la pole, ne avevo bisogno“, ha commentato a caldo Hamilton. Segno dei progressi fatti dal britannico e dalla Mercedes, anche se il campione del mondo ha chiarito ai microfoni di Sky Sport F1 HD che la situazione ottimale è ancora lontana. “Non credo di aver trovato ...

Spagna : Hamilton-Bottas - davanti a Ferrari e Red Bull : E’ di Lewis Hamilton il miglior tempo nelle qualifiche del GP di Spagna, 1.17.633, nuovo record del Circuit de Catalunya. Per il campione inglese si tratta della seconda pole del 2018, dopo quella in Australia, e della numero 74 in carriera. Domani accanto a lui scatterà il compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas, a […] L'articolo Spagna: Hamilton-Bottas, davanti a Ferrari e Red Bull sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - griglia di partenza Gp Spagna : Hamilton in pole - Vettel 3° : BARCELLONA - Strapotere Mercedes confermato sulla pista di Montmelò, in Catalogna. Hamilton ha conquistato la pole position superandosi con un pazzesco 1:16.173, nuovo record della pista. Ma Mercedes ...