F1 | GP Spagna | trionfa Lewis Hamilton

(Di domenica 13 maggio 2018) Dominio Mercedes a Montmelò.vince il Gran Premio di, quinta prova del mondiale di Formula 1, dopo aver condotto la gara dall'inizio alla fine. Bottas, in seconda posizione, completa la doppietta delle Frecce d'Argento. Terzo posto per Verstappen, il quale approfitta della strategia sbagliata della Ferrari e si porta sul podio davanti a Vettel, costretto ad inseguire dopo un secondo pit stop. Quinto Ricciardo con la seconda Red Bull, mentre Kimi Raikkonen è costretto al ritiro dopo un problema alla Power Unit. Partenza tranquilla per, mentre Bottas è costretto a guardarsi le spalle da Vettel: il tedesco, dopo un ottimo spunto, lo supera all'esterno in curva 1 portandosi in seconda posizione. Ma c'è subito un colpo di scena: nel mezzo del gruppo, Grosjean, partito in decima posizione, va in testacoda in pista e travolge la Renault di Nico Hulkenberg e la ...