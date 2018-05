F 1 | GP di Spagna - Doppietta Mercedes | vince Hamilton

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...