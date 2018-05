Eurovision | vince Israele | 5 i Meta-Moro

Eurovision 2018 - vince Israele con Netta e la sua 'Toy' - Ermal Meta e Fabrizio Moro quinti : L'israeliana Netta Barzilai con ' Toy ' vince l' Eurovision Song Contest 2018 . Vent'anni dopo Dana International , dunque il trofeo torna in una delle zone più difficili del mondo. Una vittoria concretizzatasi al televoto, dopo che Israele aveva chiuso al terzo posto la classifica delle giurie nazionali, dietro ad Austria e Svezia . Secondo posto per l'altra grande ...

Eurovision Song Contest 2018 : vince l’Israele con Netta. Boom al televoto per Meta e Moro che finiscono quinti : Eurovision 2018 - Netta A vincere l’Eurovision Song Contest 2018 è l’Israele, rappresentato da Netta con il brano Toy. Classe 1993, Netta è di fatto una debuttante: il brano presentato a Lisbona è infatti il primo della sua carriera di cantante. L’israeliana ha vinto con 529 punti. Al secondo posto nella classifica finale c’è Cipro (436 punti), mentre sul terzo gradino del podio è arrivata l’Austria (342). La ...

Ecco le Big Five dell’Eurovision Song Contest2018. Chi vincerà la finale? : L’Italia, la Francia, la Germania, la Spagna ed il Regno Unito sono note come le “Big Five” dell’Eurovision Song Contest, in quanto sono i maggiori sostenitori finanziari della competizione, sono qualificati di diritto alla serata finale insieme al paese ospitante, che quest’anno è il Portogallo. Ogni anno si scatena il dibattito sull’eventualità che le Big Five dell’Eurovision siano avvantaggiate o svantaggiate dal non partecipare alle ...